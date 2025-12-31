Llega el nuevo año y con él arriban nuevos colores para nuestro guardarropa. Te contamos cuáles serán los colores que liderarán el 2026 y cuáles puedes elegir para recibir el Año Nuevo.

¿Cuáles son los colores tendencia del 2026?

Cada fin de año, agencias de publicidad, imagen y moda analizan qué colores pueden protagonizar el siguiente ciclo. También las grandes marcas de moda y las publicaciones especializadas ponen de su parte para elegir los colores que portarán todos al año siguiente.

Pantone eligió el color Cloud Dancer como tono del 2026. Foto: Instagram | Pantone

Por ejemplo, la agencia Pantone, que estandariza los colores que usan la mayoría de las industrias, eligió un tono de blanco, Cloud Dancer, como el color que marcará el 2026. A este color grisáceo pálido, semejante al de una nube, se suman las propuesta de otros protagonistas de la industria.

Scarlett Johansson en un anuncio de Prada. Foto: Instagram | Prada

Prada ha apostado al color púrpura y algunas de sus variantes, como se aprecia en sus lentes de sol, la fragancia Prada Purple Rain y las imágenes invernales protagonizadas por Scarlett Johansson. La revista Vogue también ha puesto su aportación y ha señalado una lista de los colores que marcarán el 2026:

Blanco

Naranja

Amarillo

Marrones

Púrpura

Rojo

Azul

Verde

Colores pasteles

Metalizados

Granate o borgoña

¿Qué colores usar para recibir el Año Nuevo 2026?

Para la celebración de Año Nuevo, la mayoría de las revistas especializadas recomienda color que reflejen tradición y comodidad. Entre los colores preferidos están los rojos oscuro y vino, los verdes pino y aceituna.

También son ideales las opciones metalizadas de estos colores. Además de los tonos ya mencionados, Vogue recomienda los colores mostaza, borgoña y algunos tonos pastel de azul.

