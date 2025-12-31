Inicia el Año Nuevo 2026: Así Celebran en Kiribati

El 2026 inició desde Kiribati, una república insular del Pacífico que cada 12 meses marca el arranque simbólico del calendario mundial. En N+ te contamos cómo avanzan las celebraciones en otros países, mientras se acerca la medianoche del Año Nuevo en México.

En punto de las 4:00 horas, tiempo de la CDMX, Kiritimati, conocida como la Isla de Navidad, se convirtió en el primer sitio habitado del planeta en situarse en el 1 enero, según el calendario gregoriano establecido en Roma hace más de cuatro siglos y que es aceptado por la mayoría de las naciones.

Gracias a su ubicación en el huso horario UTC+14, el archipiélago festejó con danzas y música en los maneaba, las casas tradicionales de la región. Aunque no se acostumbran grandes eventos ni conciertos, algunos hoteles organizaron banquetes comunitarios, antes de reunirse para presenciar el primer amanecer del año en la playa.

Así Celebran Año Nuevo en el mundo

Samoa

Después de Kiribati, con una hora de diferencia, festejarán en Samoa, en la Polinesia, donde autoridades turísticas programaron shows de fuegos artificiales, con espectáculos visibles desde el puerto y zonas costeras de Apia, la capital, así como en la isla de Savai’i.

En tanto, las familias participarán en reuniones tradicionales. En este país, el 1 de enero es feriado nacional. Se espera un mensaje oficial del primer ministro, Laʻaulialemalietoa Leuatea Schmidt.

Nueva Zelanda

A las 6:00 horas de la Ciudad de México, la población de Nueva Zelanda estará oficialmente en 2026. Aunque los festejos comenzaron por la noche, tiempo local, con la Sky Tower de Auckland como epicentro del año nuevo. La empresa SkyCity confirmó un programa que incluye proyecciones y luces en este edificio.

Antes de la medianoche, habrá un espectáculo pirotécnico de cinco minutos, sincronizado con música oficial y transmitido en vivo por canales nacionales. Alrededor del centro de la ciudad habrá entretenimiento musical con la asistencia de miles de personas.

