México Recibe Año Nuevo 2026 con Masa de Aire Ártico: ¿Dónde Afecta y Cuándo se Va del País?

Este 31 de diciembre de 2025, en víspera de Año Nuevo 2026, una masa de aire ártico cubre gran parte del país: las zonas norte, noreste, oriente, centro y sureste, por lo que aquí te decimos cuáles son sus efectos actuales y cuándo dejará de afectar al territorio nacional.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se trata de la masa de aire que impulsó al frente frío 25, el cual afectó severamente al país en días pasados, con lluvias torrenciales, bajas temperaturas e incluso caída de nieve y aguanieve en varias regiones.

Hoy, ese sistema frontal ya no afecta a la República Mexicana, pues se desplazó al Mar Caribe; sin embargo, México continúa bajo los efectos de su masa de aire ártico. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿Sabías que?

Un frente frío es el choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte.

(una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte. Los frentes fríos son impulsados por una masa de aire frío , a una velocidad entre 40 y 60 kilómetros por hora.

, a una velocidad entre 40 y 60 kilómetros por hora. Tienen una duración aproximada de entre 5 y 7 días y dejan enfriamiento del aire sobre la región por la que pasan.

de entre 5 y 7 días y dejan enfriamiento del aire sobre la región por la que pasan. Sus efectos son: bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento.

son: bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento. Para la temporada 2025-2026 se pronosticó el ingreso de aproximadamente 48 sistemas frontales.

Noticia relacionada: Doble Alerta en CDMX durante Año Nuevo 2026: Frío Pegará Más en Estas Siete Alcaldías.

Avance de la masa de aire ártico sobre México. Foto: SMN

Afectaciones de la masa de aire ártico

De acuerdo con el reporte del Meteorológico Nacional, este miércoles la masa de aire ártico interaccionará con el aire cálido proveniente del océano Pacífico y mar Caribe, lo cual generará los siguientes efectos:

Lluvias muy fuertes en Veracruz y Oaxaca.

en Veracruz y Oaxaca. Lluvias fuertes en Chiapas y Tabasco.

en Chiapas y Tabasco. Chubascos en Puebla y Campeche.

en Puebla y Campeche. Lluvias aisladas en Yucatán y Quintana Roo.

en Yucatán y Quintana Roo. Evento de “ Norte ” con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, de 50 a 70 km/h, disminuyendo durante la tarde, en la costa de Veracruz (centro y sur), y de 40 a 60 km/h en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con oleaje elevado en costas de dichos estados.

” con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, de 50 a 70 km/h, disminuyendo durante la tarde, en la costa de Veracruz (centro y sur), y de 40 a 60 km/h en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con oleaje elevado en costas de dichos estados. Ambiente frío a muy frío con heladas y densos bancos de niebla durante la mañana en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluyendo al Valle de México.

Video: Clima en México del 31 de Diciembre de 2025 con Raquel Méndez: Nublados y Lluvias

¿Cuándo dejará de afectar a México?

El SMN pronosticó que mañana 1 de enero de 2026, la masa de aire ártico modificará sus características térmicas, y con ello dejará de afectar al territorio mexicano.

Sin embargo, durante las primeras horas del Año Nuevo 2026 se prevén temperaturas gélidas en varios estados.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México y Morelos.

Según el organismo, el 2 de enero no se prevén frentes fríos que afecten a la República Mexicana.

“A partir del viernes y durante el fin de semana, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá tiempo estable, así como una disminución en la probabilidad de lluvias sobre la mayor parte de la República Mexicana; manteniéndose ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central”, agregó.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb