Doble Alerta en CDMX durante Año Nuevo 2026: Frío Pegará Más en Estas Siete Alcaldías

Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron hoy 31 de diciembre de 2025 dos alertas ante las bajas temperaturas que se esperan durante las celebraciones por el Año Nuevo 2026 y detallaron cuáles son las siete alcaldías donde se sentirá más frío.

Recuerda que este miércoles por la tarde comienza la fiesta electrónica más grande del mundo en Paseo de la Reforma, por lo que si piensas asistir, vale que tomes previsiones y te prepares para salir, porque seguro hará mucho frío.

Además, las autoridades han explicado por qué se ha sentido mucho frío este día y cuándo se espera que la temperatura suba un poco.

Lista de alcaldías más frías durante fiestas de Año Nuevo 2026

Autoridades activaron alerta amarilla y alerta naranja en siete alcaldías de la CDMX, donde se espera que el frío impacte entre la población, pues se espera que el termómetro baje hasta a un grado.

En el caso de la alerta amarilla, autoridades prevén que el termómetro marque entre 4 y 6 grados entre las 00:00 y las 08:00 horas de mañana 1 de enero 2026.

Alerta amarilla:

Álvaro Obregón.

Cuajimalpa.

Gustavo A. Madero.

Magdalena Contreras.

Milpa Alta.

Xochimilco.

Mientra tanto, sobre la alerta naranja, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) considera que entre las 00:00 y las 08:00 horas del 1 de enero 2026, en Año Nuevo, se registren entre 1 y 3 grados.

Alerta naranja:

Tlalpan.

