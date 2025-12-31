¿Sube Costo de la Visa Americana? Lista de Trámites de Estados Unidos que Mañana Aumentan Precio

Se termina el 2025 y con la llegada del Año Nuevo 2026 algunos trámites cambian su tarifa, por ello si tienes en mente realizar algún trámite migratorio para ingresar a Estados Unidos de América (EUA) te compartimos si el precio de la visa sube a partir de mañana 01 de enero de 2025.

Lista de trámites migratorios de EUA que suben de precio

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) recordó en los últimos días de diciembre 2025 que se actualizarán las tarifas de algunos trámites migratorios.

Las nuevas tarifas ajustadas a la inflación entran en vigor el 1 de enero de 2026. Si presenta una solicitud de beneficios con matasellos del 1 de enero de 2026 o posterior que requiera una de estas tarifas HR-1, debe incluir la nueva tarifa para el beneficio específico que solicita.

En un comunicado emitido el 20 de noviembre de 2025 informa que "ajustará algunas de las tarifas según la inflación", por lo cual pidió a la población estar atenta si es que realizará algún trámite migratorio, además, enfatizó en que los precios son en dólares.

Tarifa anual de solicitud de asilo (actualmente suspendido por orden judicial) pasa de $100 a $102.

Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo - Documento de Autorización de Empleo (EAD) para Solicitantes de Asilo Iniciales pasa de $550 a $560.

Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo - EAD de Permiso de Permiso Inicial pasa de $550 a $560.

Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo - Renovación o Prórroga del Permiso de EAD pasa de $275 a $280.

Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo - Estatus de Protección Temporal (TPS) Inicial EAD. Pasa de $550 a $560.

Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo - Renovación o Prórroga del TPS EAD pasa de $275 a $280.

Formulario I-131, Parte 9 - EAD solicitado al momento de la autorización de un nuevo período de libertad condicional (re-libertad condicional) , pasa de $275 a $280.

Formulario I-821, Solicitud de TPS, pasa de $500 a $510.

Tarifa de asilo I-589 (Tarifa inicial para extranjeros que presentan una solicitud de asilo), pasa de $100 a $100.

I-765 Renovación o extensión del EAD del solicitante de asilo, pasa de $275 a $275.

Tarifa especial para jóvenes inmigrantes I-360, pasa de $250 a $250.

Precio de la visa americana en México

En su comunicado, el USCIS no habló en torno a una posible modificación en el costo de la visa americana, por lo cual la tarifa de ese trámite se mantendrá en el inicio de 2026, pero ¿cuál es su precio?

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, es importante primero detectar cuál es el tipo de visa americana que se necesita para entrar a su territorio, con lo cual el precio puede variar.

La tarifa de 185 dólares aplica para los tipos:

B: Visa de Visitante: Negocios, Turismo, Tratamiento de Animal

C-1: Transito por Estados Unidos

D: Miembros de tripulación – Aerolínea, Barco

F: Estudiante, Académico

I: Medios y Periodistas

J: Visitantes de intercambio. Solicitantes de visas J que participan en intercambios oficiales de educación y cultura patrocinados por el gobierno de EE.UU.: No hay Tarifa (Vea Visas de Visitante de Intercambio (en inglés) para información detallada de tarifas)

M: Estudiantes, Vocacional

TN/TD: Profesionales de NAFTA

T: Víctima de tráfico humano

U: Víctima de Actividad Criminal

La tarifa de 2025 dólares aplica para solicitantes de:

H: Trabajadores Temporarios/Empleo Temporario o Aprendiz

L: Trasferencias entre Compañías

O: Personas con Habilidades Extraordinarias

P: Atletas, Artistas y Animadores

Q: Intercambio cultural internacional

R: Trabajador religioso

Precios varían

E: Comerciante/Inversor, Categoría de Visa de Trabajador Australiano Especializado: $315.00

K: Categoría de visa de Prometido (a) o Cónyuge de Ciudadano de EE.UU.: $265.00

Tarifas de Cruce de Frontera

Tarjeta de cruce de frontera – 15 años de edad o mayor (Valida por 10 años): $185.00

Tarjeta de cruce de frontera – menor de 15 años; para ciudadanos mexicanos si el padre o guardián tiene o está solicitando una tarjeta de cruce de frontera (valida por 10 años hasta que el solicitante llega a los 15 años, lo que pase primero): $15.00

