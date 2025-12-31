¿Hay Contingencia Ambiental Hoy en CDMX? Así Está la Calidad del Aire previo a Año Nuevo 2026

Este miércoles 31 de diciembre de 2025, último día del año, te informamos cómo está calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX), pues las fiestas decembrinas ya han ocasionado contaminación ambiental.

Por ello, en N+ te informamos cómo está la calidad del aire en la CDMX en vísperas del Año Nuevo 2026, ya que esos parámetros ayudan a conocer si la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) podría activar la contingencia ambiental atmosférica.

La dependencia encargada de informar sobre el aire es la Dirección de Monitoreo Atmosférico, que cada hora brinda un reporte y muestra un mapa de calidad de aire, que también puedes consultar aquí.

¿Cómo está la calidad del aire hoy?

Este miércoles, la dependencia informó que a las 07:00 horas, la mayoría de las alcaldías presentó calidad del aire buena. Únicamente Azcapotzalco e Iztapalapa presentaron calidad del aire aceptable.

Lo anterior de acuerdo con el mapa e índice de cinco niveles que establece cómo está el aire:

Verde : calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo

: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo Amarillo : calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado

: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado Naranja : calidad del aire mala y riesgo a la salud alto

: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto Rojo : calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto

: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto

Es decir, a las 07:00 horas la calidad del aire no representó un riesgo a la salud alto, por lo que hasta el momento no hay contingencia ambiental y se pueden realizar actividades al aire libre.

Calidad del aire en CDMX y Edomex. Foto: aire.cdmx.gob

