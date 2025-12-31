Año Nuevo 2026: Estos Bancos Sí Abren Mañana Jueves 1 de Enero

Este jueves 1 de enero de 2026 será un día festivo oficial en México, por lo que aquí en N+ te brindamos la información sobre los bancos que sí brindarán servicio, para que tomes todas tus previsiones.

Y es que de acuerdo con la disposición de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se trata de un día inhábil en el sector financiero.

Por ello, los bancos suspenderán sus operaciones mañana, Año Nuevo 2026, mientras que millones de mexicanos disfrutarán de un día libre, al ser un día de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo (LFT).

¿Qué bancos sí abren mañana?

Sin embargo, la Asociación de Bancos de México (ABM) informó en redes sociales cuáles serán los bancos que sí estarán abiertos, a pesar de ser un día festivo:

Se trata de los bancos que ofrecen sus servicios dentro de supermercados y tiendas.

Dichas sucursales abrirán al público en los horarios tradicionales.

Cajeros y banca digital

Además, si necesitas realizar alguna operación financiera a través de cajeros, la ABM recordó que los clientes tendrán a su disposición:

Más de 65 mil cajeros automáticos.

58 mil corresponsales bancarios.

Además de la banca digital, electrónica y telefónica, que opera las 24 horas del día, los 365 días del año.

Por otra parte, la Asociación recordó que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, “el pago podrá efectuarse al día hábil siguiente”.

