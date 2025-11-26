José Luis Rodríguez 'El Puma' Explica Por Qué Lo Expulsaron de Un Avión en Ecuador

José Luis Rodríguez “El Puma” fue expulsado de un vuelo de American Airlines en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, antes de despegar rumbo a Miami, tras protagonizar un altercado con la tripulación.

El incidente, captado por un pasajero y viralizado en redes, muestra al artista reclamando: “No me siento bien y de parte de la tripulación no me dejan estar acá”, mientras grababa con su celular. Poco después, un miembro de la tripulación ordena con voz fuerte: “¡Desembarque de mi avión ahorita!”, lo que provocó que “El Puma” recogiera su equipaje y descendiera acompañado por seguridad.

¿Qué dijo 'El Puma' sobre el incidente?

En un video publicado tras el incidente, Rodríguez relató que había pasado la noche sin dormir luego de un concierto en Quito como parte de su gira “Gracias Tour”. Explicó que portaba un maletín con medicamentos vitales, pues es paciente tras un trasplante de pulmón. Según él, tras colocar su bolso bajo el asiento, la sobrecargo le pidió guardarlo en el compartimento superior.

Cuando le solicitaron moverlo, hizo un comentario que consideró inofensivo: dijo que el asunto era una “pendejada”, es decir, una tontería; palabra que la tripulación interpretó como una falta de respeto hacia ellos. A pesar de ofrecer disculpas —“tres veces le pedí disculpas, tres” dijo—, lo mandaron bajar

El cantante afirmó sentirse “vejado, humillado” y “echado como un delincuente”. Asegura que ha viajado muchas veces con la aerolínea y jamás había vivido algo así. “Somos seres humanos… nos meten en un espacio pequeño”, dijo, cuestionando el trato recibido. También denunció que le quedó “un ruido en el oído” tras la experiencia.

¿Qué originó el conflicto según las versiones?

El problema comenzó por el equipaje de mano del cantante: su maletín con medicinas para su tratamiento pulmonar. Un pasajero se habría quejado de que ocupaba espacio.

Al colocar el bolso bajo el asiento —y luego ser obligado a colocarlo en el compartimento superior—, Rodríguez consideró que la exigencia era desproporcionada. Al expresar su molestia, la sobrecargo alegó falta de respeto.

