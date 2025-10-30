¿Quién Era Tello Higuera Jr, Sobrino del Líder de Los Tucanes de Tijuana Hallado Muerto?

Luego de darse a conocer que fue encontrado muerto Tello Higuera Jr., vocalista de “Los Incomparables de Tijuana”, quien estaba reportado como desaparecido, en N+ te decimos quién era y por qué es tendencia en redes sociales.

Eleuterio Higuera Acosta Jr., mejor conocido como ‘Tello’, fue hijo del fundador de Los Incomparables de Tijuana, Tello Higuera. También era sobrino de Mario Quintero, líder de los Tucanes de Tijuana.

Así se hizo popular Tello Higuera Jr.

Tello Higuera Jr. adquirió fama como vocalista y acordeonista con Los Retoños de Tijuana y se hicieron populares los temas: ‘El De las 2 Letras’, ‘Ubícate’ y ‘Los 90’s’.

Eleuterio 'Tello' Higuera Jr., vocalista de Los Incomparables de Tijuana, fue hallado muerto luego de haber sido reportado como desaparecido.

¿Cómo fue el presunto secuestro de Tello Higuera Jr.?

Tello Higuera Jr. , sobrino de Mario Quintero, líder de Los Tucanes de Tijuana, presuntamente fue secuestrado por un grupo armado en un evento en la colonia Aztlán, en Rosarito, Baja California.

Los supuestos agresores habrían ingresado al evento y se llevaron a 'Tello'.

Su cuerpo fue localizado en la zona de La Gloria, en la ciudad de Tijuana.

Despiden a sobrino de líder de Los Tucanes de Tijuana

Luego de darse a conocer el fallecimiento de Tello Higuera Jr. las muestras de cariño y exigencias de justicia no se hicieron esperar.

Los Incomparables de Tijuana” emitieron un comunicado para despedir a su compañero “con el corazón roto y una tristeza inmensurable

Tu brillo de alegría siempre estará con nosotros y con nuestro público Tellito Jr., descansa en paz

Asimismo, pidieron respeto a la familia y a los integrantes del grupo durante este periodo de duelo, ya que no solo perdieron a un compañero de trabajo, sino también a un gran amigo.

Su pasión, su talento inigualable y su espíritu vibrante, fueron esenciales en cada acorde, en cada canción y en cada presentación de compartimos

Mientras que su prima, Maria Castillo de Raya, publicó un mensaje para despedirlo y exigir justicia.

Primo chulo, mi corazón se quedó en pedazos al saber que fuiste arrebatado de nuestras vidas injustamente por esta maldita delincuencia (...) Quisiera que todo esto fuera una pesadilla, pero sé que es una triste realidad

Con información de N+

