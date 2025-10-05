Aldo de Nigris no solo bailó, compitió y se emocionó hasta las lágrimas; a lo largo de los 71 días que vivió dentro de 'La Casa de los Famosos', el influencer también se volvió tendencia entre aplausos y críticas. Así pasó de ser “el sobrino de Poncho De Nigris” a uno de los personajes más comentados del reality en el que resultó ganador. Te contamos cómo se convirtió en finalista.

De Nigris supo cómo llegar al episodio final, gracias a su carisma, a su autenticidad y a su espontaneidad. Aunque no fue confrontativo, sí mostró su actitud competitiva en las pruebas para mantenerse en el radar.

La audiencia todavía recuerda cómo afectó a Aldo la salida de Alexis Ayala.

Su participación en el reality fue un ejemplo de que ser “el nuevo” no tiene por qué significar pasar desapercibido.

Cómo fue el desempeño de Aldo de Nigris dentro de la casa

Desde su entrada, Aldo proyectó una energía que combinaba confianza, humor y disciplina. No fue de los que pasaron desapercibidos: mostró sus emociones sin filtro, incluso se quebró ante la cámara. Su presencia creció gracias a las bromas que le hacía a sus compañeros y a los momentos de camaradería que conquistaron a sus seguidores de antaño y a los nuevos.

Pero no todo fue diversión. Cuando Alexis Ayala fue eliminado, Aldo mostró su vulnerabilidad, que reflejó frente a las cámaras.

Aldo de Nigris: sus principales fortalezas

Aldo supo jugar el reality. Su carisma, la forma en que conectó con la audiencia, así como su sensibilidad, atraparon a la audiencia. Su mezcla de autenticidad, carisma y emotividad generó conexión, hizo reír y varios de los momentos que vivió dentro de la casa se volvieron tendencia en redes. Su nombre fue hashtag constante en TikTok y X (Twitter).

El habitante mostró una gran sensibilidad, quienes vieron la final fueron testigos de cómo el influencer se quebró cuando confesó a quiénes quieren ver en cuanto salgan de la casa. Definitivamente no tuvo miedo de mostrarse frágil o llorar, lo que lo hizo más cercano a la audiencia.

Aldo de Nigris: sus polémicas dentro y fuera de la casa

Aldo tampoco estuvo libre de la controversia. El sobrino de Poncho De Nigris encendió las redes cuando la audiencia supuso que había ocurrido algo entre él y Mar Contreras.

En una fiesta del reality, un supuesto beso entre ellos desató críticas sobre los límites en convivencia. El clip se volvió viral y dividió al público entre quienes discutían sobre lo que había ocurrido.

Los fans de Aldo no dejaron pasar la "broma" que le hizo Facundo y que lo dejó en el suelo. Aunque ambos lo tomaron con humor, muchos espectadores cuestionaron la falta de cuidado.

Sus detractores cuestionaron su autenticidad. Algunos usuarios encontraron videos antiguos del influencer y los publicaron señalando que no se trataba del mismo Aldo que mostraba en el reality. La palabra “actuado” se volvió recurrente en algunos comentarios, aunque otros lo defendieron diciendo que las personas tienen distintas facetas.

A pesar de las críticas, su nombre nunca dejó de estar en la conversación.

¿Quién es Aldo de Nigris?

Aldo Patricio de Nigris Tamez es sobrino del presentador regiomontano Poncho De Nigris. Antes de llegar a la casa más famosa de México, ya tenía su público: se dio a conocer como influencer fitness y amante del ejercicio.

Su contenido en redes sociales incluía rutinas, estilo de vida y momentos familiares.

¿En qué telenovelas ha actuado Aldo de Nigris?

Aldo todavía no ha debutado oficialmente en telenovelas. Su trayectoria hasta ahora se ha enfocado en redes, proyectos digitales y realities, pero su paso por La Casa de los Famosos lo ha puesto en la mira.

