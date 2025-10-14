¿Quién es Joselyn N, 'La mafias', la tiktoker detenida por presunto robo en la GAM?

Joselyn N, conocida en el mundo de Tiktok como 'La Mafias Tiktokera de Barrio', fue detenida este lunes 13 de octubre, por presuntamente despojar, junto con un hombre, a una mujer de sus pertenencias mientras transitaba por calles de la colonia Tablas de San Agustín, de la alcaldía Gustavo A. Madero, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Joselyn circulaba a bordo de una motocicleta cuando interceptó a la mujer, la amenazó verbalmente y luego le quitó su teléfono celular de alta gama y dinero en efectivo, para después huir, informó la SSC CDMX.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lograron ubicar a dos personas que coincidían con las características físicas y de vestimenta de presuntos responsables de un robo, además de identificar las motocicletas en las que viajaban.

Los agentes los localizaron en el cruce de Villa de Ayala y avenida Gran Canal, en la colonia 25 de Julio. Al intentar detenerlos, los sospechosos ignoraron la señal y aceleraron para escapar, desatando una persecución por varias calles de la zona.

El hombre fue interceptado a pocos metros, mientras que a la mujer la alcanzaron en la esquina de Aerolito y Joyas, en la colonia Tres Estrellas, también en Gustavo A. Madero.

Tras una revisión preventiva, los oficiales les hallaron pertenencias presuntamente robadas. Ambos, un joven de 20 años y una mujer de 23, (Joselyn) fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, junto con las motocicletas y objetos recuperados. Las autoridades ya investigan el caso para determinar su situación legal.

¿Quién es Joselyn N o La Mafias Tiktokera de Barrio?

Se llama Joselyn Yahaira, tiene 23 años y cuenta con 1.2 millones de seguidores en TikTok y con 183 mil seguidores en Instagram. Tiene contenido en OnlyFans, aunque se dice que sus publicaciones no son explícitas.

Se hizo conocida por mostrar un estilo de vida llamativo y extravagante: motos de lujo, ropa ostentosa, joyería (cadenas de oro, marcas llamativas), cuerpos tonificados, bailes, retos virales.

En algunos videos aparece acompañada de hombres armados.

Sobrevivió a un ataque directo en 2022

No es la primera vez que 'La Mafias' se ve involucrada en un incidente policial, en julio de 2022, Joselyn “N” fue víctima de un ataque directo mientras se encontraba con varias personas afuera de un domicilio ubicado en la calle Carpintería, en la colonia Morelos. Aunque logró salir ilesa, uno de sus entonces parejas sentimentales perdió la vida en la agresión.

El ataque quedó registrado en cámaras de seguridad, donde se observa a al menos tres sujetos a bordo de dos motocicletas que pasaron por la zona y abrieron fuego contra el grupo, aparentemente con la influencer como objetivo principal.

