Fede Dorcaz: Revelan Nueva Teoría sobre Asesinato del Cantante Argentino

Fede Dorcaz murió tras haber recibido un disparo. El cantante argentino circulaba sobre el Periférico cuando, según testigos, recibió un impacto de bala de un presunto asaltante. Su novia, Mariana Ávila, mencionó que había hablado con él por teléfono, previo al atentado. Ahora se ha difundido que Dorcaz grabó un asalto días antes. La presentadora de televisión venezolana, Carolina Sandoval, lanzó una teoría sobre su asesinato: "sus enemigos, quienes supieron que subió este video, lo hubieran podido amedrentar".

El jueves 9 de octubre se reportó la muerte de Fede Dorcaz, quien habría sido seleccionado para ser parte del concurso Las Estrellas Bailan en Hoy. Fue en este show en donde se comunicó la noticia de su fallecimiento. Con una rosa blanca entre las manos, los presentadores enviaron sus condolencias a los familiares del argentino de 29 años y, sobre todo, a Mariana Ávila, quien sería su pareja de baile.

La influencer ha usado 'X' para enviarle mensajes a quien era su pareja desde 2023. Mariana y Fede Dorcaz se conocieron en un Flow Fest de 2023; hicieron pública su relación en abril de 2024, cuando ella compartió un video con él. En el clip del 25 de abril de 2024, solo se puede ver parte del torso del cantante, quien está abrazándola.

Fede Dorcaz: nueva teoría sobre su asesinato

Este lunes 13 de octubre, el programa de espectáculos Siéntese Quien Pueda difundió una entrevista con Otto Rojas, publicista de Fede Dorcaz. En esta charla no solo relató cómo fue que Mariana Ávila se enteró de la muerte del cantante, también compartió quiénes hicieron el reconocimiento del cuerpo del argentino y habló del asalto que Fede grabó.

Fede Dorcaz se trasladaba en una camioneta en una de las avenidas principales de la Ciudad de México, después de haber estado en Televisa, ensayando para el segmento del matutino Las Estrellas Bailan en Hoy. De acuerdo con Rojas, el día del asesinato de Dorcaz, la influencer y cantante Mariana Ávila "estaba muy desesperada, muy nerviosa, porque habían pasado más de dos horas que no podía comunicarse con Fede". Continuó:

Le marcaba por teléfono. Salieron los dos. Estaban los dos ensayando en Televisa. Cada quien toma su rumbo a su casa, en sus propios vehículos. Conversaron un momento: 'Ya salí', 'buen camino'. Lo llama, lo llama, lo llama, a las 10:30 aproximadamente, Mariana hace otro intento de llamarlo y le contestan el teléfono de Fede, la policía.

Otto Rojas confesó que había sido él y un amigo de Mariana habían sido los encargados de hacer "el reconocimiento de Fede en la medicatura forense". El fin de semana pasado se confirmó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México había abierto una carpeta de investigación por el homicidio del cantante y modelo argentino. Federico Ezequiel Dorcazberro "fue agredido con disparos de arma de fuego" por sujetos que se trasladaban en motocicleta.

Existen algunas versiones que hablan de que el asesinato de Fede Dorcaz fue un ataque directo. En la primera parte de la entrevista, Otto Rojas explica que Dorcaz "efectivamente grabó un asalto unos días antes, de un robo, y tenía el video y lo difundió; pero lo bajó a los pocos minutos de sus redes sociales".

De acuerdo con declaraciones de la conductora Carolina Sandoval, "los padres de Fede se enteraron de su fallecimiento a través de una videollamada hecha por Otto".

