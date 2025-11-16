'¿Quién Es la Máscara?': A Qué Hora Empieza, y Quién Será Eliminado Hoy 16 de Noviembre de 2025
Hoy domingo 16 de noviembre conoceremos quién está detrás de dos personajes más de '¿Quién es la Máscara?' 2025. Todos los personajes harán su mejor esfuerzo para obtener la salvación
La nueva temporada de ¿Quién es la Máscara? se pone más emocionante domingo a domingo, y este 16 de noviembre de 2025 no será la excepción, pues solo los mejores personajes quedan dentro de la competencia.
El domingo pasado fue un programa muy emotivo, ya que por primera vez en esta temporada se reveló la identidad de dos personajes. Todo esto porque los investigadores ya usaron todas las oportunidades que tenían de salvación.
Las identidades que fueron reveladas el domingo pasado fueron las de Ruby Gloss y Mini Chang. Detrás de estos personajes se encontraban las icónicas atrices Cyinthia Klitbo y Maribel Guardia, respectivamente.
¿Qué personajes de Quién es la Máscara siguen dentro de la competencia?
Estos son los personajes que gracias a su talento y carisma continúan dentro de la competencia:
Maestro Bops
Hieny Fer
María Ovina
Carroñero
Nocturna
Tony Manguera
Capi Bara
Sonny Hamster
Federico García la Orca
Tropicoco
Samurai
Metaliebre
¿Qué personajes han sido eliminados de Quién es la Máscara?
Mini Chang - Maribel Guardia
Ruby Gloss - Cynthia Klitbo
Monsqueeze - Jesús Ochoa
Shiba Moon - Adamari López
Sonaja, Chupón y Bebé - Freddy y Germán Ortega (Los Mascabrothers)
Bebeeee - Marlén Favela
¿A qué hora y dónde ver Quién es la Máscara hoy domingo 16 de noviembre de 2025?
La transmisión de ¿Quién es la Máscara? hoy domingo 2 de noviembre iniciará a las 8:30 pm hora de México.
Puedes ver ¿Quién es la Máscara? a través de la señal de Las Estrellas o bien en ViX en vivo.
