'¿Quién Es la Máscara?': A Qué Hora Empieza, y Quién Será Eliminado Hoy 16 de Noviembre de 2025

La nueva temporada de ¿Quién es la Máscara? se pone más emocionante domingo a domingo, y este 16 de noviembre de 2025 no será la excepción, pues solo los mejores personajes quedan dentro de la competencia.

El domingo pasado fue un programa muy emotivo, ya que por primera vez en esta temporada se reveló la identidad de dos personajes. Todo esto porque los investigadores ya usaron todas las oportunidades que tenían de salvación.

Las identidades que fueron reveladas el domingo pasado fueron las de Ruby Gloss y Mini Chang. Detrás de estos personajes se encontraban las icónicas atrices Cyinthia Klitbo y Maribel Guardia, respectivamente.

¿Qué personajes de Quién es la Máscara siguen dentro de la competencia?

Estos son los personajes que gracias a su talento y carisma continúan dentro de la competencia:

Maestro Bops

Hieny Fer

María Ovina

Carroñero

Nocturna

Tony Manguera

Capi Bara

Sonny Hamster

Federico García la Orca

Tropicoco

Samurai

Metaliebre

¿Qué personajes han sido eliminados de Quién es la Máscara?

Mini Chang - Maribel Guardia

Ruby Gloss - Cynthia Klitbo

Monsqueeze - Jesús Ochoa

Shiba Moon - Adamari López

Sonaja, Chupón y Bebé - Freddy y Germán Ortega (Los Mascabrothers)

Bebeeee - Marlén Favela

¿A qué hora y dónde ver Quién es la Máscara hoy domingo 16 de noviembre de 2025?

La transmisión de ¿Quién es la Máscara? hoy domingo 2 de noviembre iniciará a las 8:30 pm hora de México.

Puedes ver ¿Quién es la Máscara? a través de la señal de Las Estrellas o bien en ViX en vivo.

