Recomendaciones para el Fin de Semana en ViX | Mirreyes contra Godínez: Un Especial de Navidad

Si en este fin de semana prendes el televisor y no te decides para ver algo, no te preocupes, te traemos unas recomendaciones para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Apagón

Comenzamos con esta serie donde una tormenta solar impacta en la Tierra causando un apagón generalizado. En esa nueva realidad se desarrollan cinco historias de personajes que buscan adaptarse a ese mundo sin electricidad, ni telecomunicaciones, ni medios de transporte.

Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad

Continuamos con esta película. Previo al convivio navideño en la oficina de Mirreyes y Godínez, surgen algunos inconvenientes que ponen en riesgo la tan esperada celebración.

Sonoro - Los sonidos de una generación

Y por último, un documental que es un retrato a fondo de la nueva escena de música mexicana. Pasando por diferentes géneros, cada capítulo presenta a un talento en su día a día de trabajo.

Además, puedes ver un amplio catálogo en programas de deportes, como los partidos de la Liga MX, los encuentros de la NFL, ¿Quién es la máscara?, así como los noticieros de N+, documentales, novelas y mucho más.

Ingresa a ViX y pasa un gran fin de semana con el contenido que tiene para ti.

Historias recomendadas:

Con información de ViX

LECQ