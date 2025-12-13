Recomendaciones para el Fin de Semana en ViX: Oríllese a la Orilla, Nueva Temporada
Llega el fin de semana y ¿no sabes qué ver? Aquí te dejamos una serie, una película y un documental para que puedas disfrutar en casa
Si en este fin de semana prendes el televisor y no te decides para ver algo, no te preocupes, te traemos unas recomendaciones para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu casa.
Enfermo amor
Comenzamos con esta película que cuenta la historia de nueve parejas que son el ejemplo perfecto de que el amor es complicado, sin importar la orientación, los acuerdos que se tengan o el tiempo; desacuerdos, mentiras, diferencias e infidelidades demuestran que luchar por una relación es complejo.
Oríllese a la orilla
Nueva temporada de la serie donde Brayan es señalado por los vecinos de ser cómplice de delincuentes. Toña, le aconseja hacerse policía y Brayan la anima también a ella, que se imagina deteniendo a una banda y siendo la heroína.
Entre balas y acordes, la historia del corrido
Por último, un documental sobre el narcocorrido, una tradición musical donde se forjan héroes y se denuncia al gobierno. El narcotráfico y la corrupción son los proveedores orgánicos de historias de venganzas y traiciones donde se amplifica la violencia.
Además, puedes ver un amplio catálogo en programas de deportes, como la final de la Liga MX, los encuentros de la NFL, ¿Quién es la máscara?, así como los noticieros de N+, documentales, novelas y mucho más.
Ingresa a ViX y pasa un gran fin de semana con el contenido que tiene para ti.
