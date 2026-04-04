Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX | 40 y 20: Temporada 14

Si en este fin de semana prendes el televisor y no te decides para ver algo, no te preocupes, te traemos unas recomendaciones para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Donde los pájaros van a morir

Comenzamos con esta película sobre Miguel, un hombre con una vida resuelta, pero ordinaria, que escapa de su casa a un lugar muy exclusivo para convertirse en una estrella de rock donde cree que es lo mejor que le ha pasado.

40 y 20: Temporada 14

Seguimos con la temporada 14 de esta serie de comedia que cuenta la vida de Paco, un hombre divorciado de 40 años al que le gustan las mujeres jóvenes y que se enfrenta a diversas situaciones junto a su hijo Lucas.

De Chiclayo al Vaticano: El camino del Papa León XIV

Finalmente, este documental que narra el recorrido espiritual y humano del papa León XIV desde Chiclayo hasta Ciudad del Vaticano, revelando cómo su misión pastoral en el Perú marcó el camino que lo llevó a convertirse en líder de la Iglesia Católica.

Además, puedes ver un amplio catálogo en programas de deportes, como los partidos de la Liga MX, el reality Juego de Voces, así como los noticieros de N+, documentales, novelas y mucho más.

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Historias recomendadas:

Con información de ViX

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