Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX: Bodas S.A.
N+
Llega el fin de semana y ¿no sabes qué ver? Aquí te dejamos una serie, una película y una investigación periodística para que puedas disfrutar en casa
COMPARTE:
Si en este fin de semana prendes el televisor y no te decides para ver algo, no te preocupes, te traemos unas recomendaciones para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu casa.
Amor sin sentido
Comenzamos con esta película de comedia que cuenta la historia de un sedentario y superficial aspirante a editor cinematográfico que pondrá a prueba sus sentidos y emociones al enamorarse de una talentosa y brillante cocinera ciega, que, paradójicamente, hará que vea la vida de otra manera.
Bodas S.A.
Seguimos con esta serie donde Fannie regresa a casa y termina trabajando para su madre, la wedding planner número uno del país. Entre caóticas bodas, sabotajes y heridas familiares, descubren que lo más complicado no es planear bodas… sino convivir.
Refinería Dos Bocas: Al margen de la ley ambiental
Por último, una investigación que aborda la problemática de la refinería en Dos Bocas. Los vecinos de Paraíso pasaron de tener un manglar de 200 hectáreas a convivir con el fuego, la contaminación y el ruido.
Además, puedes ver un amplio catálogo en programas de deportes, como los partidos de la Liga MX, el reality ¿Apostarías por mí? así como los noticieros de N+, documentales, novelas y mucho más.
Ingresa a ViX y pasa un gran fin de semana con el contenido que tiene para ti.
Historias recomendadas:
- Sigue Contingencia Ambiental por Mala Calidad del Aire en CDMX y Edomex Este 14 de Febrero
- Sarampión en México: Estados Afectados con Más Contagios y Muertes en Febrero 13 de 2026
- Explosión en Ducto de Pemex Deja Dos Muertos y Varios Lesionados en Chihuahua
Con información de ViX
LECQ