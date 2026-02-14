Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX: Bodas S.A.

Si en este fin de semana prendes el televisor y no te decides para ver algo, no te preocupes, te traemos unas recomendaciones para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Amor sin sentido

Comenzamos con esta película de comedia que cuenta la historia de un sedentario y superficial aspirante a editor cinematográfico que pondrá a prueba sus sentidos y emociones al enamorarse de una talentosa y brillante cocinera ciega, que, paradójicamente, hará que vea la vida de otra manera.

Bodas S.A.

Seguimos con esta serie donde Fannie regresa a casa y termina trabajando para su madre, la wedding planner número uno del país. Entre caóticas bodas, sabotajes y heridas familiares, descubren que lo más complicado no es planear bodas… sino convivir.

Refinería Dos Bocas: Al margen de la ley ambiental

Por último, una investigación que aborda la problemática de la refinería en Dos Bocas. Los vecinos de Paraíso pasaron de tener un manglar de 200 hectáreas a convivir con el fuego, la contaminación y el ruido.

Además, puedes ver un amplio catálogo en programas de deportes, como los partidos de la Liga MX, el reality ¿Apostarías por mí? así como los noticieros de N+, documentales, novelas y mucho más.

Ingresa a ViX y pasa un gran fin de semana con el contenido que tiene para ti.

Con información de ViX

