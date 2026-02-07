Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX: Mochaorejas

Si en este fin de semana prendes el televisor y no te decides para ver algo, no te preocupes, te traemos unas recomendaciones para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Érase una vez en Euskadi

Comenzamos con esta película. Euskadi 1985. El colegio se acabó, por fin llegan las vacaciones. Marcos y sus tres amigos, José Antonio, Paquito y Toni, reciben expectantes la llegada del verano. Una historia contada desde la perspectiva de un niño de 12 años.

Mochaorejas

Seguimos con este documental. En los 90, México se paraliza ante una ola de secuestros en los que las víctimas son mutiladas. El responsable, Daniel Arizmendi, “El Mochaorejas”, un expolicía.

El Junior: El mirrey de los capos

Y por último esta serie de comedia sobre Emiliano Quintana, un joven actor, en busca de fama, que es llevado ante don Mariano Castillo, líder de uno de los cárteles más importantes en México, para descubrir que es su hijo ilegítimo. Al borde de la muerte, su padre, le hereda todo.

Además, puedes ver un amplio catálogo en programas de deportes, como los partidos de la Liga MX, el Super Bowl, el reality ¿Apostarías por mí? así como los noticieros de N+, documentales, novelas y mucho más.

Ingresa a ViX y pasa un gran fin de semana con el contenido que tiene para ti.

Con información de ViX

