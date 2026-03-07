Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX: Polen

Si en este fin de semana prendes el televisor y no te decides para ver algo, no te preocupes, te traemos unas recomendaciones para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Borrón y vida nueva

Comenzamos con esta película que cuenta la historia de Ulises que luego de un accidente despierta en un hospital, fingiendo haber perdido la memoria para 'tomarse unas vacaciones' de su vida. Pero una compañera de trabajo y una terapeuta, lo ayudarán a valorar la felicidad verdadera.

Polen

Seguimos con esta serie donde la autopsia de Beatriz dictamina que fue envenenada, por lo que Sandra encuentra pruebas de que el culpable es Jacobo, aunque, él se entera de algo que pone a Sandra como la posible asesina.

Vasco, Una Vida

Esta serie documental cubre la historia de Javier Aguirre, incluyendo su etapa como jugador del Club América, sus etapas como entrenador en jefe de la Selección Nacional Mexicana y su extensa carrera en el extranjero.

Además, puedes ver un amplio catálogo en programas de deportes, como los partidos de la Liga MX, el reality ¿Apostarías por mí? así como los noticieros de N+, documentales, novelas y mucho más.

Ingresa a ViX y pasa un gran fin de semana con el contenido que tiene para ti.

Historias recomendadas:

Con información de ViX

LECQ