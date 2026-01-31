Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX: Tormento

Si en este fin de semana prendes el televisor y no te decides para ver algo, no te preocupes, te traemos unas recomendaciones para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Más Vale Sola

Comenzamos con esta serie de comedia donde Julieta Romeo y Pilar Maldonado, resultan ser medias hermanas sin que ellas supieran de su existencia.

Tormento

Seguimos con esta película de suspenso y terror que cuenta la historia de Brenda, una guardia de seguridad quien luego de atropellar por accidente a alguien, la transfieren a un Servicio Médico Forense, donde su primera noche se convierte en una espiral de alucinaciones y horrores que la persiguen, explorando sus pecados.

Michoacán: Vivir entre explosivos terrestres y aéreos

Por último, una investigación. Los ataques con minas terrestres han destrozado decenas de vidas en Michoacán, en la región de Tierra Caliente principalmente. Las víctimas mortales y heridos han sembrado el temor de transitar con libertad en las zonas rurales de ese estado.

Además, puedes ver un amplio catálogo en programas de deportes, como los partidos de la Liga MX, el reality ¿Apostarías por mí? así como los noticieros de N+, documentales, novelas y mucho más.

Ingresa a ViX y pasa un gran fin de semana con el contenido que tiene para ti.

