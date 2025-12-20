Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX: Una Película de Amor y Guerra

Si en este fin de semana prendes el televisor y no te decides para ver algo, no te preocupes, te traemos unas recomendaciones para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Lucha de antojos

Comenzamos con un reality donde ocho chefs de Ciudad de México compiten en la calle, para enfrentarse a los titanes de la comida callejera por el mejor antojo. Buscan quedarse con el título de Lucha de antojos.

Una película de amor y guerra

La vida le sonríe al corrupto empresario, Pepe Sánchez Campo, sus negocios marchan de maravilla y está a punto de casarse con una joven aristócrata, pero durante un viaje, sus enemigos cobran venganza contra él.

Archivo Muerto

Finalmente, una impactante serie de antología que mediante la ficción trata algunos de los temas más actuales de la nota roja y policíaca, que cuenta también con la opinión de expertos.

Además, puedes ver un amplio catálogo en programas de deportes, como los encuentros de la NFL, ¿Quién es la máscara?, así como los noticieros de N+, documentales, novelas y mucho más.

Ingresa a ViX y pasa un gran fin de semana con el contenido que tiene para ti.

Historias recomendadas:

Con información de ViX

LECQ