¿Quién es Maestro Bops en 'Quién es la Máscara'? Pistas y Personalidad

Hoy domingo 14 de diciembre se lleva a cabo la gran final de ¿Quién es la máscara? Después de muchas especulaciones y momentos emocionantes solo cuatro personajes llegaron hasta este día. Se trata de Maestro Bops, Tropicoco, Metaliebre y Carroñero.

A lo largo del programa hemos visto pistas que nos han guiado para adivinar la identidad de estos personajes, pero hoy te contaremos de uno.

¿Quién es Maestro Bops?

Pistas de Maestro Bops

Este personaje se define como "trabajólogo". Dijo que ha trabajado de todo, desde conductor hasta deportista y que ha pasado por oficinas, pero también por teatros, lo que podría indicarnos que tiene experiencia en el mundo del entretenimiento y los medios.

Mencionó también que su voz se ha transformado a lo largo del tiempo y que los boleros son su pasión, y no solo eso sino que son un descubrimiento personal e importante.

Los investigadores lo han salvado en varias ocasiones, lo que indica que este personaje genera un consenso tanto con los críticos como con el público sobre su nivel de talento.

El panel ha mencionado que sospecha que podría ser un actor o un comediante que canta o que ha hecho sketches musicales. También podría ser un presentador con formación escénica o musical.

La hipótesis con más conseso es que es un stadupero conocido.

Los nombres que han sonado con más fuerza para definir quién es Maestro Bops

Daniel Sosa

Carlos Ballarta

Álex Fernández

Mauricio Barrientos (El Diablito)

Adrián Uribe (es el menos mencionado)

