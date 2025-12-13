¿A Qué Hora Es y Dónde Ver Final de '¿Quién Es la Máscara?' 2025? Personajes que Quedan

A más de dos meses de haber iniciado, ha llegado el cierre de una temporada más. Varios personajes que ganaron el corazón de los seguidores del programa quedaron en el camino, pero cuatro todavía no son desenmascarados. Si no te quieres perder el último enfrentamiento, en N+ te contamos a qué hora es y dónde ver la final de '¿Quién es la Máscara?' 2025.

A lo largo de ocho semanas, los participantes entregaron sus mejores pistas y sus más destacados pasos en sus interpretaciones, para evitar ser descubiertos, mientras avanzaban semana con semana. Si quieres revivir los mejores momentos de la semifinal, aquí te dejamos cómo se definieron a los eliminados.

Video: Se Acerca la Gran Semifinal de "¿Quién Es La Máscara?": ¿Cuándo Podrás Verla?

Estos son los personajes que llegan a la final de '¿Quién es la Máscara 2025?'

Luego de una reñida semifinal, son cuatro los personajes que quedan en la contienda y ponen la tarea un poco más difícil a los investigadores. Ahora, Carlos Rivera, Anahí, JuanPa Zurita y Ana Brenda emitirán sus últimas deducciones para adivinar quién está detrás de la máscara.

Los personajes que llegan a la final son:

Maestro Bops

Carro-Ñero

TropiCoco

MetaLiebre

Aquellos que no lograron conquistar el último episodio y se quedaron en el camino son:

Federico García, la Orca - Rodrigo Murray

María Ovina - Wendy Guevara

Sonny Hamster - Odalys Ramírez

Tony Manguera - Julián Gil

Mini Chang - Maribel Guardia

Ruby Gloss - Cynthia Klitbo

Monsqueeze - Jesús Ochoa

Shiba Moon - Adamari López

Sonaja, Chupón y Bebé - Freddy y Germán Ortega (Los Mascabrothers)

Bebeeee - Marlén Favela

Samurai - Eduardo España

Capi Bara - Diego Klein

Nocturna - Ari Gameplays

Hieny Fer - Oka Giner

¿A qué hora es la final de '¿Quién es la Máscara?' 2025?

A diferencia de los demás episodios, la gran final tendrá un horario especial, pues iniciará a las 20:00 horas este domingo 14 de diciembre 2025 y se espera que tenga una duración de casi tres horas.

Pese a la confusión que pueda generar la diferencia con la transmisión en Univisión, debes tomar en cuenta que en Estados Unidos la final será hasta el 21 de diciembre, pero en México no. Si tú vives en el territorio mexicano, podrás disfrutarla antes.

¿Dónde ver la final de '¿Quién es la Máscara?' 2025?

Esta última emisión será decisiva, pues se suman nuevas pistas y presentaciones únicas. Si tú le diste seguimiento a toda la temporada, no debes perdértela.

Para ver este el capítulo final de '¿Quién es la Máscara 2025?' , tienes las siguientes opciones:

A través de la señal gratis y en vivo en el canal de Las Estrellas

En ViX , podrás verlo online y en tiempo real

, podrás verlo online y en tiempo real Puedes ver el streaming con tu cuenta de Izzi, en caso de ser suscriptor de su servicio

En caso de que no te guste o puedas seguirlo en alguna de esas opciones, no te preocupes, pues puedes seguir nuestra cobertura minuto a minuto.

Historias recomendadas:

¿Cuándo Cae el Pago de la Pensión IMSS Enero 2026? Ésta es la Fecha Exacta

Director de Miss Universo 2025 Deja el Cargo en Medio de Polémicas

DMZ