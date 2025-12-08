Quiénes Son los Cuatro Finalistas de ¿Quién es la Máscara? 2025
Tras nueve semanas, el programa de ¿Quién es la Máscara? Llegará a su momento decisivo con cuatro finalistas; te contamos quiénes son y sus características
La séptima temporada de ¿Quién es la Máscara? 2025 llegará a su momento decisivo el domingo 14 de diciembre, con cuatro finalistas que sortearon semanas de presentaciones, duelos y sorprendentes revelaciones.
Al término del noveno programa, quedaron definidos los personajes que competirán por el premio mayor del reality en una última misión para los investigadores y el público.
Ahora, Carlos Rivera, Anahí, JuanPa Zurita y Ana Brenda emitirán sus últimas deducciones para adivinar quién está detrás de los cuatro clasificados.
En la semifinal, el escenario vivió dos desenmascaramientos clave: Nocturna, quien resultó ser la creadora de contenido Ari Gameplays, y Hieny Fer, a cuyo personaje representaba la actriz Oka Giner.
Quiénes pasaron a la Final de ¿Quién es la Máscara?
Maestro Bops
Primer finalista gracias a los investigadores. Cantó "Eye of the Tiger" de la película de "Rocky" en el programa del 7 de diciembre. Entre sus pistas están:
- Ser "todólogo"
- Haber practicado chess boxing
- Intentar “streaman”,
- Participar en carrera de tacones y hacer "planting"
- Referencias al humor
Carro-Ñero
Segundo finalista tras ser salvado por el público. Cantó "La copa de la vida" de Ricky Martin en la semifinal. Según dijo, lo caracteriza:
- Brincar de azotea en azotea
- Vivir en el "otro laredo"
- Tener un corazón bondadoso
- Frases sobre billetes verdes
TropiCoco
Los investigadores lo salvaron y avanzó como tercer finalista. Cantó "Waka Waka", de Shakira en el último programa. Sus pistas incluyen:
- Participar en un torneo de voleibol
- Referencias al ritmo tropical
- Intentar ping pong
- La frase "aquí nadie se quiere quitar la máscara"
Metaliebre
Fue salvado por el público y se convirtió en el último finalista. En la semifinal cantó "5 minutos", de Gloria Trevi. Entre las pistas que ofreció sobre su personalidad destacan:
- Gusto por la lectura
- Considerarse versátil
- Perseguir sus metas
- Habilidad de correr
¿Qué personajes han sido eliminados de Quién es la Máscara?
De los 18 personajes participantes, 14 ya fueron eliminados de la contienda:
- Federico García, la Orca - Rodrigo Murray
- María Ovina - Wendy Guevara
- Sonny Hamster - Odalys Ramírez
- Tony Manguera - Julián Gil
- Mini Chang - Maribel Guardia
- Ruby Gloss - Cynthia Klitbo
- Monsqueeze - Jesús Ochoa
- Shiba Moon - Adamari López
- Sonaja, Chupón y Bebé - Freddy y Germán Ortega (Los Mascabrothers)
- Bebeeee - Marlén Favela
- Samurai - Eduardo España
- Capi Bara - Diego Klein
- Nocturna - Ari Gameplays
- Hieny Fer - Oka Giner
¿Dónde y a qué hora ver el programa?
Si quieres ser parte de la emoción que invade a los seguidores del show, puedes seguir la transmisión en vivo de ¿Quién es la Mascara? el domingo 14 de diciembre, a partir de las 20:30 horas.
¿Quién es la Máscara? Está disponible a través de la señal de Las Estrellas o bien en ViX en vivo.
