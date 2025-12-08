Inicio Entretenimiento Quiénes Son los Cuatro Finalistas de ¿Quién es la Máscara? 2025

Quiénes Son los Cuatro Finalistas de ¿Quién es la Máscara? 2025

Tras nueve semanas, el programa de ¿Quién es la Máscara? Llegará a su momento decisivo con cuatro finalistas; te contamos quiénes son y sus características

Quiénes son los Cuatro Finalistas en ¿Quién es la Máscara? 2025

Foto: Facebook | ¿Quién es la Máscara?

La séptima temporada de ¿Quién es la Máscara? 2025 llegará a su momento decisivo el domingo 14 de diciembre, con cuatro finalistas que sortearon semanas de presentaciones, duelos y sorprendentes revelaciones.

Al término del noveno programa, quedaron definidos los personajes que competirán por el premio mayor del reality en una última misión para los investigadores y el público.

Ahora, Carlos Rivera, Anahí, JuanPa Zurita y Ana Brenda emitirán sus últimas deducciones para adivinar quién está detrás de los cuatro clasificados.

En la semifinal, el escenario vivió dos desenmascaramientos clave: Nocturna, quien resultó ser la creadora de contenido Ari Gameplays, y Hieny Fer, a cuyo personaje representaba la actriz Oka Giner

Noticia relacionada: Semifinal de Quién es la Máscara: Conoce la Identidad de los Eliminados de Esta Noche

Video: ‘¿Quién Es la Máscara?’ Acude a los Emmy Internacional en Nueva York.

Quiénes pasaron a la Final de ¿Quién es la Máscara?

Maestro Bops

Primer finalista gracias a los investigadores. Cantó "Eye of the Tiger" de la película de "Rocky" en el programa del 7 de diciembre. Entre sus pistas están:

  • Ser "todólogo"
  • Haber practicado chess boxing
  • Intentar “streaman”,
  • Participar en carrera de tacones y hacer "planting"
  • Referencias al humor

Carro-Ñero

Segundo finalista tras ser salvado por el público. Cantó "La copa de la vida" de Ricky Martin en la semifinal. Según dijo, lo caracteriza:

  • Brincar de azotea en azotea
  • Vivir en el "otro laredo"
  • Tener un corazón bondadoso
  • Frases sobre billetes verdes

TropiCoco

Los investigadores lo salvaron y avanzó como tercer finalista. Cantó "Waka Waka", de Shakira en el último programa. Sus pistas incluyen:

  • Participar en un torneo de voleibol
  • Referencias al ritmo tropical
  • Intentar ping pong
  • La frase "aquí nadie se quiere quitar la máscara"

Metaliebre

Fue salvado por el público y se convirtió en el último finalista. En la semifinal cantó "5 minutos", de Gloria Trevi. Entre las pistas que ofreció sobre su personalidad destacan:

  • Gusto por la lectura
  • Considerarse versátil
  • Perseguir sus metas
  • Habilidad de correr

    ¿Qué personajes han sido eliminados de Quién es la Máscara? 

    De los 18 personajes participantes, 14 ya fueron eliminados de la contienda:

    • Federico García, la Orca -  Rodrigo Murray
    • María Ovina - Wendy Guevara
    • Sonny Hamster -  Odalys Ramírez
    • Tony Manguera - Julián Gil
    • Mini Chang - Maribel Guardia
    • Ruby Gloss -  Cynthia Klitbo
    • Monsqueeze - Jesús Ochoa
    • Shiba Moon -  Adamari López
    • Sonaja, Chupón y Bebé -  Freddy y Germán Ortega (Los Mascabrothers)
    • Bebeeee -  Marlén Favela
    • Samurai - Eduardo España
    • Capi Bara - Diego Klein
    • Nocturna - Ari Gameplays
    • Hieny Fer - Oka Giner

    ¿Dónde y a qué hora ver el programa?

    Si quieres ser parte de la emoción que invade a los seguidores del show, puedes seguir la transmisión en vivo de ¿Quién es la Mascara? el domingo 14 de diciembre, a partir de las 20:30 horas.

    ¿Quién es la Máscara? Está disponible a través de la señal de Las Estrellas o bien en ViX en vivo. 

