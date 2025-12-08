Quiénes Son los Cuatro Finalistas de ¿Quién es la Máscara? 2025

La séptima temporada de ¿Quién es la Máscara? 2025 llegará a su momento decisivo el domingo 14 de diciembre, con cuatro finalistas que sortearon semanas de presentaciones, duelos y sorprendentes revelaciones.

Al término del noveno programa, quedaron definidos los personajes que competirán por el premio mayor del reality en una última misión para los investigadores y el público.

Ahora, Carlos Rivera, Anahí, JuanPa Zurita y Ana Brenda emitirán sus últimas deducciones para adivinar quién está detrás de los cuatro clasificados.

En la semifinal, el escenario vivió dos desenmascaramientos clave: Nocturna, quien resultó ser la creadora de contenido Ari Gameplays, y Hieny Fer, a cuyo personaje representaba la actriz Oka Giner.

Noticia relacionada: Semifinal de Quién es la Máscara: Conoce la Identidad de los Eliminados de Esta Noche

Video: ‘¿Quién Es la Máscara?’ Acude a los Emmy Internacional en Nueva York.

Quiénes pasaron a la Final de ¿Quién es la Máscara?

Maestro Bops

Primer finalista gracias a los investigadores. Cantó "Eye of the Tiger" de la película de "Rocky" en el programa del 7 de diciembre. Entre sus pistas están:

Ser "todólogo"

Haber practicado chess boxing

Intentar “streaman”,

Participar en carrera de tacones y hacer "planting"

Referencias al humor

Carro-Ñero

Segundo finalista tras ser salvado por el público. Cantó "La copa de la vida" de Ricky Martin en la semifinal. Según dijo, lo caracteriza:

Brincar de azotea en azotea

Vivir en el "otro laredo"

Tener un corazón bondadoso

Frases sobre billetes verdes

TropiCoco

Los investigadores lo salvaron y avanzó como tercer finalista. Cantó "Waka Waka", de Shakira en el último programa. Sus pistas incluyen:

Participar en un torneo de voleibol

Referencias al ritmo tropical

Intentar ping pong

La frase "aquí nadie se quiere quitar la máscara"

Metaliebre

Fue salvado por el público y se convirtió en el último finalista. En la semifinal cantó "5 minutos", de Gloria Trevi. Entre las pistas que ofreció sobre su personalidad destacan:

Gusto por la lectura

Considerarse versátil

Perseguir sus metas

Habilidad de correr

¿Qué personajes han sido eliminados de Quién es la Máscara?

De los 18 personajes participantes, 14 ya fueron eliminados de la contienda:

Federico García, la Orca - Rodrigo Murray

María Ovina - Wendy Guevara

Sonny Hamster - Odalys Ramírez

Tony Manguera - Julián Gil

Mini Chang - Maribel Guardia

Ruby Gloss - Cynthia Klitbo

Monsqueeze - Jesús Ochoa

Shiba Moon - Adamari López

Sonaja, Chupón y Bebé - Freddy y Germán Ortega (Los Mascabrothers)

Bebeeee - Marlén Favela

Samurai - Eduardo España

Capi Bara - Diego Klein

Nocturna - Ari Gameplays

Hieny Fer - Oka Giner

¿Dónde y a qué hora ver el programa?

Si quieres ser parte de la emoción que invade a los seguidores del show, puedes seguir la transmisión en vivo de ¿Quién es la Mascara? el domingo 14 de diciembre, a partir de las 20:30 horas.

¿Quién es la Máscara? Está disponible a través de la señal de Las Estrellas o bien en ViX en vivo.

Historias recomendadas:

ASJ