¡Ya se casaron! Estas Son las Hermosas Imágenes de la Boda de Selena Gómez y Benny Blanco

Nuestra exchica Disney, estrella pop y actriz Selena Gómez se casó este sábado 27 de septiembre de 2025 con el productor Benny Blanco en Santa Bárbara, California.

Todo parece indicar que fue una boda de ensueño. La celebración inició este viernes 26 de septiembre y se extendió hasta el sábado, en una ceremonia muy privada en la exclusiva zona de Montecito.

Lee: Selena Gómez y Benny Blanco se casaron HOY: Esta es la lista de invitados

Algunas de las celebridades invitadas a esta unión fueron, obviamente, Taylor Swift, quien fue vista llegando con su prometido, el jugador de la NFL, Travis Kelce. También acudieron a esta unión Martin Short, Steve Martin, Paris Hilton y Paul Rudd, entre otras celebridades.

Pero lo mejor de esta boda fueron las fotos que compartió Selena en su cuenta de Instagram donde se le puede ver feliz al lado de su esposo, el productor Benny Blanco.

En el caption la actriz y cantante se limitó a publicar la fecha de la unión, y es más que suficiente para entender su felicidad.

Historias recomendadas:

Así reaccionó Ángela Aguilar a los Abucheos que Recibió en Concierto de Nodal

Miranda Priestly Acapara Miradas en Desfile en Milán; Se Encuentra con Anna Wintour