Sergio Mayer Niega que Buscara Aprovecharse de Wendy Guevara

Sergio Mayer rechazó que él haya intentado engañar a Wendy Guevara, haciéndole firmar papeles para manejar su carrera. El actor dijo que en ningún momento se ha colgado de su fama y que la influencer gana dinero por él.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el exparticipante de La Casa de los Famosos negó que hubiese intentado sacar ventaja de Wendy Guevara. La integrante de “Las Perdidas” dijo en recientes entrevistas que el expolítico la intentó convencer de firmar varios papeles donde le cedía el control de su carrera.

Al respecto, Sergio Mayer rechazó estas acusaciones y dijo que él es un empresario que no necesita aprovecharse de nadie.

¿Alguna vez han escuchado que yo haya sido manager, que yo representara a alguien? Es más, le pedí a Joel, su manager, que me representara. Así de absurdo [sic] están las declaraciones. Yo soy empresario y soy productor.

El actor arremetió contra la ganadora de La Casa de los Famosos y le reprochó que él le ha conseguido “millones de pesos” en trabajo:

No soportan el trabajo, no soportan el éxito. ¿Ser ventajoso por ser empresario? ¿Ser ventajoso por traerle cuatro millones de pesos a su mesa? [...] Hace tres día entregué casi 600 mil pesos a su manager, de cosas que yo he traído a la mesa.