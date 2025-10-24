Soda Stereo Anuncia Conciertos en México; Juntos de Nuevo Gracias a la Tecnología
La banda de rock anunció las fechas en las que se presentará en nuestro país como parte de su gira Ecos
La banda de rock en español, Soda Stereo anunció conciertos en México como parte de su gira Ecos.
La legendaria banda integrada por Charly Alberti, Zeta Bosio y Gustavo Cerati vuelven a reunirse en el escenario gracias a la tecnología.
Según información del sitio web de Soda Stereo, banda que marcó la historia del rock en español y que ha unido a generaciones a través de sus canciones, este espectáculo hará vibrar a sus fans en un show que trasciende al tiempo.
En sus redes para anunciar las fechas en nuestro país, la banda saluda a México y asegura que no se trata de un tributo, que no habrá invitados especiales, ni un cantante nuevo.
Que es un show en vivo donde Gustavo, Charly y Zeta estarán juntos en el escenario con la misma energía de siempre.
Conciertos en México
Después de recorrer Chile, Argentina y Perú en esta nueva gira, anuncian que se presentarán en México en el mes de abril de 2026.
- En la Ciudad de México el 14 de abril.
- En Guadalajara el 18 de abril.
- En Monterrey el 21 de abril.
