Soda Stereo Anuncia Conciertos en México; Juntos de Nuevo Gracias a la Tecnología

La banda de rock en español, Soda Stereo anunció conciertos en México como parte de su gira Ecos.

La legendaria banda integrada por Charly Alberti, Zeta Bosio y Gustavo Cerati vuelven a reunirse en el escenario gracias a la tecnología.

Según información del sitio web de Soda Stereo, banda que marcó la historia del rock en español y que ha unido a generaciones a través de sus canciones, este espectáculo hará vibrar a sus fans en un show que trasciende al tiempo.

En sus redes para anunciar las fechas en nuestro país, la banda saluda a México y asegura que no se trata de un tributo, que no habrá invitados especiales, ni un cantante nuevo.

Que es un show en vivo donde Gustavo, Charly y Zeta estarán juntos en el escenario con la misma energía de siempre.

Conciertos en México

Después de recorrer Chile, Argentina y Perú en esta nueva gira, anuncian que se presentarán en México en el mes de abril de 2026.

En la Ciudad de México el 14 de abril .

el . En Guadalajara el 18 de abril .

el . En Monterrey el 21 de abril.

