Teletón Llegó a la Meta en 2025: Esta es la Cifra que Recaudó

Después de 28 años Teletón sigue en su meta de acercar a más niños con discapacidad a una vida plena y normal. Y este año no fue la excepción, aunque este 2025 las expectativas eran altas, el evento no sólo logró recaudar su cifra inicial sino que la superó.

Después de construir un CRIT en Los Cabos, la meta de este año era llevar un Centro de Rehabilitación e Inclusión Teletón en Colima.

¿De cuánto era la cifra inicial de recaudación del Teletón?

Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón, señaló en el programa Hoy que la meta inicial para este año era de 420 millones 770 mil 069 más un peso.

El evento, que se llevó a cabo este sábado 11 de octubre de 2025, contó con la presencia de grandes invitados como David Bisbal, Diego Torres, Aleks Syntek, Carlos Rivera, María León, Yahir, Alexander Acha, Omar Chaparro, Lucero Mijares y Pablo Alborán.

Después de más de 15 maratónicas horas de programa donde hubo especiales de La Rosa de Guadalupe, Me caigo de risa, etc., Teletón 2025 llegó a su fin y no sólo logró recaudar la meta sino que la superó.

¿Qué cifra recaudó Teletón en 2025?

La cifra que logró reunir Teletón este año fue 426 millones 978 mil 716 pesos, por lo que el CRIT de Colima muy pronto será una realidad.

