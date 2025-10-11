Lety Calderón y Luciano se Unen al Teletón: 'Mi Admiración Total a esos Papás que Luchan'

Con su característica sinceridad entrañable, la actriz Lety Calderón habló sobre la importancia de donar al Teletón, una causa que, asegura, cambia vidas y sostiene a miles de familias que enfrentan los retos de la discapacidad.

“Yo he tenido la fortuna de trabajar desde los 14 años y de poder pagar terapias para mis hijos, pero sé que no todos pueden hacerlo”, compartió la actriz, refiriéndose especialmente a Luciano, su hijo con síndrome de Down. “Las terapias no son baratas, el material es caro… por eso el Teletón es una gran ayuda. Enseñan a los muchachos a usar una silla de ruedas, a moverse, a ser más independientes. Eso vale muchísimo”.

La actriz de Amor Invencible aprovechó para reconocer a quienes viven esta realidad todos los días. “Mi admiración total a esos papás que luchan todo el año. El Teletón es hoy y termina mañana, pero la vida de nuestros hijos sigue todo el año”, dijo.

CRITS de Teletón podrían atender a víctimas de explosión de Iztapalapa

Sobre el impacto del proyecto en México, Calderón considera que la causa ha dejado huella: “El Teletón lleva 28 años creando conciencia sobre la discapacidad. Hoy ya se habla más del autismo, del síndrome de Down, de muchas condiciones que antes ni se mencionaban".

"Nos falta mucho todavía": Lety Calderón

Aunque la actriz reconoció avances en materia de inclusión, también considera que como sociedad nos falta un largo camino por recorrer.

"Creo que nos falta mucho todavía; no me puedo sentir tan orgullosa de nuestra sociedad, y también lo hablo por mí porque. También no soy perfecta, todavía nos falta mucho por hacer, pero sí creo que cada año tenemos más conciencia, más apoyo y más empatía. Son seres humanos, igual que todos, y quieren amar, quieren disfrutar, quieren trabajar y quieren estudiar. De verdad, las ganas, por lo menos que tiene mi hijo, yo digo: ojalá que el día de mañana tenga la oportunidad de lograr todos sus sueños", dijo la actriz.

Por su parte, Luciano, el hijo de Leticia Calderón, se sumó a las peticiones para que la gente se sume a donar:

“Pues sí, digo que no sean tan codos y levántense para que vayan a depositar dinero. Los niños, los papás, todos lo necesitamos”, bromeó.

¿Quién es Luciano?

Luciano Collado Calderón es el primogénito del matrimonio entre Leticia Calderón y el abogado Juan Collado. Luciano nació el 17 de febrero de 2005. Luciano nació con síndrome de Down por lo que Leticia Calderón tuvo que dedicarse a ser mamá de tiempo completo y se alejó algunos años de las pantallas. Sin embargo, a pesar de alejarse de su carrera, Calderón destaca que la experiencia la hizo crecer como persona.

Lety Calderón narra su historia como mamá de Luciano en el libro Luciano, un Ángel en mi vida. La actriz tuvo otro hijo con Collado, de nombre Carlo. Luego, en 2010, la pareja se divorció, y los chicos quedaron al cuidado de Leticia.

Por su parte, Luciano estudió gastronomía y vive solo desde que cumplió 19 años.

