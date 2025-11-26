The Beatles Lanzan Música Inédita para Fans y Coleccionistas: Todo lo que Debes Saber

Grabaciones inéditas, demos restaurados y nuevas mezclas es lo que incluye esta edición especial de la colección Anthology de The Beatles, según confirmó Apple Corps. La reedición del proyecto lanzado en los 90 agrega un cuarto volumen a la colección original del trabajo de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

La colección completa, que amplía el legado del cuarteto de Liverpool, incluye 191 canciones, con un recorrido sonoro que abarca los primeros tres discos de Anthology y el Anthology 4, que también estará disponible por separado. Además de música, el lanzamiento de The Beatles incluye un libro y un documental.

Anthology 2025 de The Beatles: el material inédito

El lanzamiento de The Beatles incluye un cuarto volumen que se suma a la colección original. El Anthology 4 reunirá 36 pistas, de las cuales 13 nunca habían visto la luz. Este material contempla maquetas, tomas de sesión y otras rarezas inéditas. También se trata de grabaciones que aparecieron en ediciones de lujo, en las primeras sesiones de la banda e incluso que solo estaban disponibles en la edición digital limitada The Beatles Bootleg Recordings 1963.

El nuevo volumen de The Beatles incluye versiones remezcladas de ‘Free as a Bird’ y ‘Real Love’, el tema ‘Now and Then’, de 2023.

Además, está la colección expandida de 12 vinilos, ocho discos compactos, con 191 canciones. Además de las nuevas mezclas 2025 de Jeff Lynne para 'Free As A Bird' y 'Real Love'.

El lanzamiento incluye la versión restaurada del videoclip Real Love, que se sumó al relanzamiento de Free As A Bird, también restaurado y publicado en agosto.

Originalmente curadas por George Martin, las colecciones de The Beatles han sido remasterizadas por Giles Martin, quien devuelve nitidez y profundidad a grabaciones que documentan el origen y evolución de algunas de las obras maestras más emblemáticas de la banda.

El material de The Beatles estará disponible en formatos físicos y digitales.

Junto con los lanzamientos musicales, Apple Corps Ltd. y Chronicle Books presentan la edición del 25 aniversario del libro The Beatles Anthology. El libro reúne los testimonios de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, quienes ofrecen una mirada personal e íntima sobre su trayectoria. También incluye las voces de George Martin, Neil Aspinall y Derek Taylor.

El libro de 368 páginas presenta más de mil 300 fotografías, documentos y objetos de archivo, y relatos reveladores de los Beatles y su círculo cercano

