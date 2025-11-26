¿Quién es Maestro Shifu, Streamer que Provocó Caos en el Monumento a la Revolución?

La reunión a la que convocaron el streamer Adriano Zendejas, conocido como 'Maestro Shifu', y El Bogueto dejó cinco personas atropelladas, caos vial y vandalismo en negocios ambulantes. Desde el día en que ocurrió el incidente, el público se ha preguntado quién es Maestro Shifu.

Los convocantes llamaron a sus fans a través de Kick y TikTok para que participaran en una rodada en la que les regalarían gorras y, supuestamente, tendría el objetivo de dirigirse al Autódromo Hermanos Rodríguez, para ser parte del Flow Fest 2025.

El domingo 23 de noviembre, día de la convivencia, se registraron algunos conatos de bronca, vandalismo y un atropellamiento que dejó a tres detenidos, entre ellos un menor de edad, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC).

¿Quién es Maestro Shifu?

Uno de los responsables del caos provocado en las inmediaciones del Monumento a la Revolución es el streamer Adriano Zendejas, su nombre real. Es hermano de la actriz Samadhi Zendejas y de la creadora de contenido Dassana Zendejas.

Tiene 29 años y aunque actualmente es conocido como streamer. Sus orígenes en el mundo del entretenimiento datan de su trabajo en la televisión, tanto en comerciales como en telenovelas.

Zendejas estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa. Comenzó a actuar a los 10 años en las telenovelas Marina y Amar sin límites. También fue parte del elenco de Muchachitas como tú, Juro que te amo, Mi pecado, Corazón salvaje, Niña de mi corazón, La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

La serie Club 57 es su última participación en televisión que se tiene registrada.

Adriano Zendejas se ha posicionado en el ámbito digital recientemente. Cuenta con dos millones de seguidores en Instagram, tres millones de followers en TikTok y 271 mil seguidores en Kick. El público lo identifica por su trabajo en esta plataforma de streaming, donde lleva el nombre de 'Maestro Shifu'.

¿Qué dijo Maestro Shifu después del caos?

La reunión informal a la que convocó Zendejas en redes sociales saturó las calles de la capital mexicana, además de que generó desorden vial y tensión. Comerciantes ambulantes fueron desplazados, puestos semifijos resultaron vandalizados, y el tránsito colapsó. Además del atropellamiento y la detención de personas, se remitieron decenas de motocicletas al corralón.

Luego del caos, Adriano Zendejas usó sus redes sociales para agradecer a quienes asistieron; lamentó no haber llevado suficientes gorras y se mostró sorprendido por la cantidad de personas que respondieron a la convocatoria.

No pensé, vuelvo a decir, que esto iba a pasar. Es la primera vez que yo hago esto en toda mi vida. Yo no pensé que llegara tanta gente (...) Me siento mal (...) De verdad, no sabía que se me iba a salir de las manos (...) Solamente les puedo pedir una disculpa. Las consecuencias que tenga que afrontar, las voy a afrontar (...) Yo di mi teléfono a personas de gobierno y pues voy a esperar la llamada. Ahora sí que voy a esperar qué va a pasa

