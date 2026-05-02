Han salido a la venta a través de Ticketmaster los boletos para ver a BTS en México, como parte de su gira ARIRANG. El grupo se presentará en el Estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026.

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La fila virtual abierta en el sitio de Ticketmaster permite comprar boletos para las tres fechas del grupo surcoreano. Se puede acceder a la fila virtual en el siguiente enlace. El pasado 1 de mayo, Ticketmaster confirmó que liberaría boletos para BTS este sábado. En el anuncio se lee:

“Se liberará un número limitado de boletos de producción para las tres fechas de BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN MEXICO CITY”.

La empresa boletera explicó que la liberación de asientos estaba relacionada con ajustes de producción, así como con boletos cuya venta había sido cancelada por violar los términos de compra. Ticketmaster advirtió en su anuncio que no habría filas preferenciales:

“Todos los boletos se venderán bajo el esquema de primero en llegar, primero en ser atendido”.

Se agotan boletos para BTS liberados el 2 de mayo

Oficialmente sa han agotado los boletos apenas liberados el 2 de mayo para BTS en el Estadio GNP Seguros. Pasadas las 2:40, la página de Ticketmaster reflejaba que ya no había asientos disponibles. En la parte inferior del sitio para acceder a la fila virtual se lee el siguiente mensaje:

“¡Los boletos disponibles para esta venta se encuentran agotados!”

El mensaje de Ticketmaster también advertía que pueden liberarse más boletos conforme se acerque la fecha de los conciertos de BTS, por lo que pedía al público estar atento a posibles actualizaciones:

“Te recomendamos estar pendiente de las redes sociales del organizador para futuras actualizaciones del evento, así como posibles liberaciones de boletos conforme se acerque la fecha de los conciertos”.

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