Prince Royce y Romeo Santos Juntos en México 2026: Fecha, Boletos y Todo lo Que Debes Saber

Los íconos de la bachata, Romeo Santos y Prince Royce, unirán fuerzas por primera vez en una gira conjunta titulada Mejor Tarde Que Nunca Tour, con la que llegarán a México en 2026 para ofrecer un esperado concierto en la capital del país.

El show se llevará a cabo el domingo 25 de octubre de 2026 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, donde ambos artistas interpretarán algunos de los mayores éxitos que han marcado la historia moderna de la bachata.

La gira reunirá a dos de los exponentes más influyentes del género. Mientras Romeo Santos se consolidó como una figura clave de la música latina tanto con Aventura como en su carrera solista, Prince Royce se ha convertido en uno de los artistas que llevó la bachata a audiencias globales con temas como “Darte un Beso” y “Stand By Me”.

Romeo Santos Invita a Cantar a Policía durante Concierto

Cuándo salen los boletos para Romeo Santos y Prince Royce en México

Los boletos para el concierto en la Ciudad de México estarán disponibles a través de Ticketmaster y contarán con varias fases de venta.

El calendario de ventas quedó establecido de la siguiente forma:

Venta Beyond: 13 de marzo a las 9:00 horas

Preventa Priority: 16 de marzo a las 9:00 horas

Preventa Banamex: 17 de marzo a las 11:00 horas

Venta general: 18 de marzo a las 11:00 horas

Además, se informó que habrá opción de meses sin intereses para quienes compren con tarjetas de crédito Banamex, con promociones disponibles a partir de compras de 3,000 pesos mexicanos.

Un encuentro histórico para los fans de la bachata

La gira Mejor Tarde Que Nunca Tour representa un momento especial para los seguidores de ambos artistas, ya que reúne en un mismo escenario a dos de los nombres más influyentes de la bachata contemporánea.

Aunque Romeo Santos y Prince Royce han compartido colaboraciones y escenarios en el pasado, este tour promete ser la primera ocasión en la que ambos recorran juntos varias ciudades con un espectáculo diseñado especialmente para celebrar su legado en el género.

Se espera que el concierto en la Ciudad de México sea uno de los eventos latinos más destacados de 2026, reuniendo a miles de fans que han seguido la carrera de ambos cantantes durante más de una década.

