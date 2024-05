Vivir Quintana Explica en Exclusiva para N+ el Mensaje de su Canción 'Compañera Presidenta'

Vivir Quintana, cantante, compositora y activista, habló en entrevista para Despierta, un noticiero de N+, sobre su nueva canción Compañera presidenta.

Traigo una canción que se llama Compañera presidenta, y no es más que una canción de amor, realmente, de unión, de sororidad, de qué es lo que yo le pediría a la próxima presidenta de México, porque estamos a nada de que sí sea realidad esto, que esté una mujer ahí.

La letra forma parte de un libro en que la periodista Yuriria Sierra reunió a varias mujeres para escribirle a quien podría ser la primera presidenta de México.

Vivir escribió un texto que sin querer se convirtió en canción para las candidatas a la Presidencia de México: “es la manera de hacer música y comunicarme con la gente”.

Dijo que la canción ha sido bien recibida en las redes sociales ya que informa e invita a la participación ciudadana, sin embargo, también ha escuchado comentarios negativos sobre que una mujer gobierne el país, por primera vez.

Yo me he encontrado con comentarios como de: es la primera mujer presidenta, entonces con lupa te voy a seguir los pasos para en cualquier error reclamarte y hacerte ver lo que estás haciendo, y yo, porque no usar toda esa energía para decir voy a usar toda esa lupa y esa energía para apoyarte y para saber que este va ser nuestro primer referente de una mujer en el poder.