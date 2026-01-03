Yolanda Andrade Aclara, con Montserrat Oliver, Especulaciones sobre su Enfermedad

La conductora mexicana Yolanda Andrade reapareció públicamente y puso fin a semanas de rumores sobre su estado de salud al hablar abiertamente en una transmisión en vivo con su amiga y colega Montserrat Olivier.

La conversación, que fue compartida en redes sociales, se produjo en el marco de la celebración de 25 años de trayectoria profesional conjunta y llegó días después de que circularan versiones sobre la supuesta consideración de la “eutanasia” en su entorno familiar, algo que la propia Andrade no había comentado hasta ahora.

Yolanda Andrade y Monserrat Olivier: Una conversación cargada de emoción y agradecimiento

Durante la transmisión en vivo vía Instagram este 1 de enero de 2026, Andrade agradeció a sus seguidores por el cariño y las oraciones recibidas a lo largo de 2025, un año que describió como “muy peculiar” por los desafíos de salud que ha enfrentado. En el video, la conductora señaló que el afecto y apoyo de su público han sido “lo más hermoso” que vivió durante el año anterior.

La conversación con Olivier se mantuvo en un tono de optimismo y esperanza. Montserrat, con quien Andrade ha compartido programas como MoJoe y Montse & Joe durante más de dos décadas, le dirigió palabras de apoyo:

“Vas a ver que en este año con tanta oración, te la va a pelar cualquier enfermedad. Vas a ser la excepción a la regla.”

Andrade respondió con firmeza y emoción, aceptando la motivación de su amiga y prometiendo continuar luchando por su bienestar:

“Así será si Dios quiere… me lo dices con mucha seguridad que me la creo.”

Un vínculo que trasciende lo profesional

La aparición conjunta también disipó otras versiones surgidas en redes sobre un posible distanciamiento entre Andrade y su círculo cercano. La transmisión dejó ver una amistad profunda y duradera entre ambas presentadoras, quienes se han convertido en figuras emblemáticas de la televisión mexicana durante más de 25 años.

La conversación sirvió no solo para desmentir, de facto, las especulaciones más extremas sobre decisiones médicas, sino también para reafirmar el espíritu combativo de Andrade ante su situación de salud, respaldada por el cariño del público y el apoyo constante de sus amigos más cercanos.

