Filtran Llamada Emergencia tras el Fallecimiento Victoria Jones, Hija de Tommy Lee Jones

Una grabación del 911 obtenida por medios de Estados Unidos ha arrojado nuevos detalles sobre la trágica muerte de Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, quien fue hallada sin vida en un hotel de San Francisco durante la madrugada del 1 de enero de 2026.

La llamada que encendió las alarmas

Según el reporte de emergencia, el aviso fue clasificado como un “código 3 por sobredosis y cambio de color”, una terminología médica que sugiere una posible emergencia por sobredosis acompañada de signos de cianosis, es decir, una coloración azulada o morada en la piel, labios o uñas causada por falta de oxígeno en la sangre.

Paramédicos del Departamento de Bomberos de San Francisco acudieron al Fairmont San Francisco Hotel alrededor de las 2:52 a.m. del 1 de enero, después de que se reportara a una mujer inconsciente en el piso 14 del edificio. Las instrucciones para aplicar reanimación cardiopulmonar (RCP) se transmitieron desde la central de emergencias hasta los presentes en el lugar, aunque los esfuerzos no lograron salvarle la vida.

A su llegada, los equipos médicos confirmaron que Victoria, de 34 años, no presentaba signos vitales y fue declarada fallecida en el sitio. Las autoridades involucradas, incluida la Policía de San Francisco, han señalado que no existen indicios de violencia ni de crimen en el caso, y que no se encontró parafernalia de drogas en la escena.

¿De qué murió Victoria Jones?

Aunque el audio de la llamada sugiere una posible sobredosis, las autoridades han dejado claro que la causa de muerte oficial aún no ha sido determinada, y la investigación continúa bajo la supervisión del forense local.

Investigadores también han señalado que aún no está claro cómo llegó Victoria al piso 14 del hotel, ni si era huésped registrada en el establecimiento en el momento de los hechos.

¿Quién era Victoria Jones?

Victoria, hija de Tommy Lee Jones y su segunda esposa, Kimberlea Cloughley, tuvo una breve trayectoria en la actuación cuando era niña, con participaciones cinematográficas en proyectos como Men in Black II y The Three Burials of Melquiades Estrada, dirigidos por su propio padre.

En años recientes, la joven se había mantenido fuera del ojo público, aunque registros judiciales y reportes de prensa señalan que enfrentó problemas legales, incluidos arrestos por posesión de sustancias controladas y otras infracciones menores en 2025.

El propio Tommy Lee Jones, ganador del Oscar, aún no ha emitido declaraciones públicas sobre la muerte de su hija, y su representante no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios de medios estadounidenses.

El Fairmont Hotel expresó su profunda tristeza por el incidente y aseguró que ha estado cooperando con las autoridades durante la investigación.

La filtración de la llamada al 911 ha puesto nuevamente el foco en la escena de la tragedia, reforzando las preguntas sobre lo ocurrido en las horas finales de Victoria Jones. A medida que avanzan las pesquisas oficiales, familiares y allegados de la joven enfrentan el duelo por una muerte que sigue envuelta en interrogantes.

