Victoria Jones Aparece en Estas Películas: Trayectoria en el Cine de Hija de Tommy Lee Jones

El mundo del cine está de luto, luego de que se dio a conocer la muerte de Victoria Jones, hija del actor y ganador del Oscar Tommy Lee Jones, el pasado 1 de enero 2026, en víspera del Año Nuevo, por ello aquí en N+ te presentamos su trayectoria en el cine y en cuáles películas aparece.

Victoria tenía 34 años y era hija de Tommy Lee Jones y su primera esposa, Kimberlea Cloughley.

De acuerdo con reportes de TMZ y PEOPLE, Victoria Jones fue encontrada muerta en hotel Fairmont, en San Francisco, California.

Las autoridades aún no han revelado el motivo de la muerte de Victoria Jones.

La agencia EFE informó que toda la evidencia en torno a la muerte se entregó al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Médico Forense.

Video: Muere Brigitte Bardot, el Ícono del Cine Francés y del Activismo Animal

Trayectoria de Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones

La muerte de Victoria Jones cimbró al mundo del cine y el entretenimiento, por lo que su trayectoria se convirtió en un tema de conversación y ante ello aquí te presentamos su trayectoria.

Si bien Victoria nunca obtuvo un reconocimiento en el mundo del cine como el de su padre, Tommy Lee Jones, quien ganó un Oscar y ha sido nominado en al menos cuatro veces, su paso por el cine le dio oportunidades en películas de distribución mundial.

El debut de Victoria Jones se dio en 2002, cuando era una adolescente y entre los filmes en los que participó pudo trabajar en conjunto con su padre. Estas son las películas en las que aparece la hija de Tommy Lee Jones:

Hombres de Negro II (2002).

One Tree Hill (2003).

Los Tres Entierros de Melquíades Estrada (2005), película dirigida por su padre.

Historias recomendadas: