Inicio Entretenimiento Hija del Actor Tommy Lee Jones es Hallada Sin Vida en Hotel en California, Esto Sabemos del Caso

Hija del Actor Tommy Lee Jones es Hallada Sin Vida en Hotel en California, Esto Sabemos del Caso

|

N+

-

De acuerdo con reportes la hija del actor fue encontrada sin vida, hasta el momento no se saben las causas de la muerte

Hija de Actor Tommy Lee Jones Es Hallada Sin Vida en Hotel de California: ¿Qué Sabemos del Caso?

Hija de Actor Tommy Lee Jones Es Hallada Sin Vida en Hotel de California: ¿Qué Sabemos del Caso? Foto: Reuters

COMPARTE:

Victoria, hija del actor Tommy Lee Jones, fue hallada sin vida en el hotel Fairmont San Francisco, California, en Estados Unidos.

De acuerdo con reportes de la revista TMZ, fue esta madrugada del jueves 1 de enero de 2026, que fue lozalizada sin vida luego de recibir un reporte de emergencia.

Información N+
 

Tendencias
Inicio Entretenimiento Hija actor tommy lee jones hallada sin vida hotel de california que sabemos caso