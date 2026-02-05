Zayn Malik Anuncia Conciertos en México: ¿Cuándo Son y Qué Ciudades Visitará The Konnakol Tour?

El cantante británico y exintegrante de la banda One Direction, Zayn Malik confirmó su regreso a México como parte de su gira mundial The Konnakol Tour, la más ambiciosa de su carrera como solista.

Después de anunciar su esperado quinto álbum de estudio, Konnakol, con lanzamiento programado para el 17 de abril de 2026, el artista incluyó tres grandes presentaciones en nuestro país dentro del itinerario de su tour internacional.

Con un denominador común: estadios y grandes arenas, la parada en México representa una de las etapas más esperadas del tour que lo llevará a recorrer Europa, Norteamérica y Sudamérica.

¿Cuándo y Dónde serán los conciertos en México?

Según el anuncio oficial y la publicación del propio Zayn en redes sociales, estas son las presentaciones que se realizarán en el país:

14 de junio de 2026 – Estadio Borregos, Monterrey, Nuevo León

17 de junio de 2026 – Arena VFG, Guadalajara, Jalisco

20 de junio de 2026 – Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

Estas fechas marcan la tercera, cuarta y quinta parada de la etapa latinoamericana del Konnakol Tour, que comenzó en mayo en ciudades del Reino Unido antes de cruzar el Atlántico.

¿Cuándo es la preventa y la venta General?

Para los fanáticos mexicanos, los periodos de venta ya están definidos y se esperan movimientos intensos en la plataforma de venta de los boletos:

Preventa VIP Zayn VIP Key: 10 de febrero

Preventa Banamex: 12 de febrero, 14:00 h

Venta General: 13 de febrero

El acceso a la preventa exclusiva VIP Key requiere un registro previo en la plataforma oficial, lo que otorga a los seguidores la posibilidad de asegurar boletos antes que el público general.

Los boletos incluyen diversas categorías que van desde entradas estándar hasta paquetes VIP con beneficios adicionales, como acceso a áreas exclusivas, merchandising oficial y otros complementos (según información de preventas).

The Konnakol Tour no solo representa una gira más: para Zayn Malik sino que se trata de su primera serie de shows en estadios y arenas tras varios años de éxitos en solitario. El tour está diseñado para presentar en vivo el repertorio que consolidará su nuevo álbum Konnakol, con influencias que mezclan R&B moderno y sonidos inspirados en sus raíces culturales.

Además de México, el tour incluye más de 30 fechas en Europa, Estados Unidos y Sudamérica, haciendo de esta etapa global una de las más completas de su trayectoria.

