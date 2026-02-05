Boletos de Caifanes en Centro Ceremonial Otomí: Precios y Link de Venta de Concierto en Temoaya

La banda mexicana, Caifanes, se presentará en el Centro Ceremonial Otomí de Temoaya en el Estado de México y para que asegures tu lugar en el concierto, acá en N+ te traemos el link para comprar boletos en Eticket y los precios oficiales de cada zona del mapa del recinto.

Luego de que el grupo de rock hiciera 'sold out' en sus dos conciertos en el Auditorio Nacional de CDMX, sus fans capitalinos y mexiquenses tendrán la oportunidad de vivir una experiencia única en uno de los lugares más emblemáticos de Edomex.

¿Cuándo es el concierto de Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí?

La presentación de la banda mexicana de rock está agendada para el sábado 18 de abril de 2026 a las 7 de la noche en el Centro Ceremonial Otomí de Temoaya en Edomex, lo cual promete ser "un viaje excepcional lleno de misticismo y alta calidad musical".

Noticia relacionada. Black Coffee Ofrecerá Concierto Monumental en las Pirámides de Teotihuacán, ¿Cuándo Será?

Video. ¡Pongan Caifanes! La Agrupación Prepara Nuevas Canciones; Así las Crean

La experiencia es parte de una serie de conciertos que Caifanes tiene programados, pues en febrero tendrá seis fechas, en San Antonio y Laredo en Texas, y en San Pablo del Monte Tlaxcala, Mérida, Yucatán, Los Cabos y La Paz, Baja California Sur. Mientras que en marzo, se presentarán en Villahermosa, Tabasco; Santa Cruz, Ventura y Santa Ana en California, antes de estar en el Centro Ceremonial.

¿Cuánto cuestan los boletos de Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí?

El mapa del concierto de Caifanes se dividirá en trece zonas, de las cuales cuatro son de pie, y los precios de las entradas van de 550 a 1,550 pesos. Esto cuestan los boletos en cada zona del Centro Ceremonial Otomí Edomex:

Oro izquierdo - derecho: $1,550

General de pie: $1,325

Plata izquierda - derecha: $950

Jardín central de pie (D2–D3): $850

Jardín lateral de pie (D1–D4): $750

Bronce izquierdo - derecho: $650

Jardín central de pie (E1–E2): $550

Noticia relacionada. Corea del Sur Responde a Sheinbaum por Conciertos de BTS: ¿Habrá Más Shows en México?

Link de la venta de boletos de Caifanes

La venta general de boletos para los conciertos de Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí comienza mañana viernes 6 de febrero de 2026 a través de la página de eTicket, en el siguiente enlace: https://www.eticket.mx/caifanes

Ahí los fans de la banda mexicana deberán escoger los boletos de su preferencia o los que se adapten a su bolsillo y después realizar el pago. Toma en cuenta que podría haber mucha demanda para comprar estos boletos.

Historias recomendadas