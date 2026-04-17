Zayn Malik Es Hospitalizado y Cancela Presentaciones de Promoción de Konnakol

El cantante británico Zayn Malik fue hospitalizado de manera inesperada, lo que lo obligó a cancelar varias apariciones programadas para promocionar su nuevo álbum Konnakol, lanzado este 17 de abril.

A través de sus redes sociales, el exintegrante de One Direction reveló que se encuentra recuperándose en el hospital, sin detallar el motivo de su ingreso. En el mensaje, agradeció el apoyo de sus seguidores y reconoció el trabajo del personal médico que lo atiende.

“Ha sido una semana larga y sigo recuperándome… estoy devastado de no poder verlos”, expresó el artista, acompañando el mensaje con una imagen desde la cama del hospital.

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Zayn cancela eventos por motivos de salud

Debido a su estado de salud, el equipo de Malik confirmó la cancelación de múltiples eventos promocionales vinculados al lanzamiento de Konnakol, incluyendo firmas de autógrafos y encuentros con fans en distintas ciudades de Estados Unidos.

Entre los eventos afectados se encuentran apariciones en tiendas de discos en Nueva York, Boston y Baltimore, así como dinámicas especiales con seguidores que formaban parte de la estrategia de promoción del disco.

Sin embargo, algunas actividades seguirán en pie sin su presencia, como una pop-up store en Nueva York, donde el cantante ya no participará en el meet & greet programado.

La hospitalización ocurre el mismo día del estreno de Konnakol, su quinto álbum de estudio, lo que ha generado incertidumbre sobre el resto de su agenda promocional e incluso sobre su próxima gira internacional.

Hasta ahora, no se ha informado si su estado de salud afectará el arranque del Konnakol Tour, previsto para iniciar en mayo, aunque el cantante no ha anunciado cancelaciones adicionales.

Mientras tanto, fans en redes sociales han mostrado preocupación y apoyo, a la espera de nuevas actualizaciones sobre la salud del artista.

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