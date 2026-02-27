¿Qué Pasó en Autopista Arco Norte Hoy? Fatal Accidente Deja un Hombre Calcinado

La madrugada de este viernes, 27 de febrero de 2026, ocurrió un accidente en la Autopista Arco Norte, en el kilómetro 105 en dirección a Atlacomulco, en el tramo Ajoloapan - Apaxco, en el Estado de México (Edomex).

Según los primeros reportes, el conductor de una ambulancia murió calcinado; elementos de la Guardia Nacional (GN) atendieron la emergencia.

🔴AUTOPISTA CERRADA🔴



⚠️ #AccidenteVial en #ArcoNorte



📍Km 105+000 en dirección a Atlacomulco.

🛣️Tramo: Ajoloapan - Apaxco.

🚑🚓 laborando en el lugar.



🟠Tome sus precauciones y/o utilice rutas alternas. — Arco Norte (@arconorte) February 27, 2026

Caos vial por accidente en Autopista Arco Norte

A las tres de la mañana, se reabrió la circulación solo en el carril de alta velocidad.

La fila de automovilistas alcanzó los 10 kilómetros, sin embargo, ya fue reabierta la circulación en la zona del accidente.

