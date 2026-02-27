¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 27 de Febrero de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 27 de febrero de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este viernes, en la autopista, continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas del viernes 27 de febrero de 2026, las autoridades no han reportado incidentes en esta importante vía.

Sin embargo, durante el jueves 26 de febrero, estos fueron algunos problemas e incidentes informados:

05:36 horas : Reducción de carriles en el km 140, dirección CDMX, por atención de accidente (volcadura de remolque).

: Reducción de carriles en el km 140, dirección CDMX, por atención de accidente (volcadura de remolque). 07:50 horas : Restablecimiento de la circulación en el km 140, dirección CDMX, tras atención de accidente.

: Restablecimiento de la circulación en el km 140, dirección CDMX, tras atención de accidente. 08:15 horas: Carga vehicular por labores de mantenimiento en los carriles laterales, a la altura del km 40, dirección CDMX.

Carga vehicular por labores de mantenimiento en los carriles laterales, a la altura del km 40, dirección CDMX. 09:21 horas : Reducción de carriles del km 194 al 207, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

: Reducción de carriles del km 194 al 207, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento. 10:51 horas: Reducción de carriles por labores de mantenimiento en el km 160, dirección Querétaro.

Reducción de carriles por labores de mantenimiento en el km 160, dirección Querétaro. 13:01 horas: Continúa reducción de carriles por labores de mantenimiento, en km 160, dirección Querétaro.

Continúa reducción de carriles por labores de mantenimiento, en km 160, dirección Querétaro. 17:16 horas: Reducción de carriles por labores de mantenimiento, km 97, dirección a Querétaro.

Reducción de carriles por labores de mantenimiento, km 97, dirección a Querétaro. 17:20 horas: Reducción de carriles por atención a accidente, en el km 104, dirección a la CDMX.

Reducción de carriles por atención a accidente, en el km 104, dirección a la CDMX. 19:35 horas: Carga vehicular sin reporte de incidentes a la altura del poblado de Jorobas, en el km 56, dirección a Querétaro.

Carga vehicular sin reporte de incidentes a la altura del poblado de Jorobas, en el km 56, dirección a Querétaro. 21:09 horas: Reducción de carriles en la caseta de Palmillas por accidente.

Historias recomendadas:

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

ICM