¿Hay Carreteras Bloqueadas Hoy? Lista de Autopistas con Afectación el 27 de Febrero 2026
Te decimos cómo está el tráfico en autopistas del país hoy, 27 de febrero de 2026, para que tomes precauciones y llegues a tiempo a tu destino
Si utilizas carretera para llegar a tu destino, te decimos cómo está el tráfico en autopistas del país o si hay bloquoes o cierres a la circulación hoy, 27 de febrero de 2026, de acuerdo con el reporte de las autoridades, para que consideres rutas alternas y llegues a tiempo a tu destino.
Todos los días, miles de personas transitan por las carreteras del país, por lo que cualquier incidente complica la circulación para cientos de personas que buscan llegar a sus destinos para realizar sus actividades. Durante la madrugada de hoy se registró un fatal accidente en la Autopista Arco Norte, donde el conductor de una ambulancia murió calcinado.
En N+, todos los días te informamos cómo está el tráfico en la Autopista México-Querétaro.
Bloqueos en carreteras del país
Como todos los días, te mantenemos informado de lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras respecto a percances o afectaciones en las principales autopistas del país. Hasta el momento no hay reporte de bloqueo, pero sí varios accidentes que afectan la circulación:
- A las 8:49 horas, cierre parcial de circulación en la carretera Querétaro-León, cerca del km 025+400, en Guanajuato, por accidente.
- A las 8:42 horas, cierre parcial de circulación en la carretera Zapotlanejo-El Desperdicio, cerca del km 089+100, en Jalisco, por accidente.
- A las 8:18 horas, cierre parcial de circulación en la Autopista México-Querétaro, km 112, dirección Querétaro, por un accidente.
- A las 6:37 horas, cierre de circulación en Autopista Agua Dulce-Cárdenas, km 98, dirección Cárdenas, por atención de accidente.
- A las 4:08 horas, cierre de circulación en Autopista Querétaro-Irapuato, km 67, dirección Irapuato, por un accidente.
Con información de N+
