Hay Afectaciones Viales en Circuito Exterior Mexiquense Hoy: Accidente Deja Saldo de Un Muerto

Hoy, 30 de marzo de 2026, se registró un fuerte accidente en el Circuito Exterior Mexiquense, que provocó la muerte de una mujer. En N+ te compartimos qué pasó en la zona con afectaciones viales.

En la mañana, una unidad de transporte público de Ecatepec, que transitaba en sentido contrario chocó con un carro particular, el cual quedó destrozado de la parte de adelante, era manejado por una mujer, quien perdió la vida por el fuerte impacto.

Video: Desde el Aire: Accidente Deja Filas Kilométricas de Vehículos en el Circuito Exterior Mexiquense

Al lugar acudieron elementos de emergencias, por lo que en la zona hay afectaciones viales.

En breve más información.

FBPT