Inicio Estado de México Hay Afectaciones Viales en Circuito Exterior Mexiquense Hoy: Accidente Deja Saldo de Un Muerto

Hay Afectaciones Viales en Circuito Exterior Mexiquense Hoy: Accidente Deja Saldo de Un Muerto

|

N+

-

Este comienzo de semana, se registró un fuerte accidente en el Circuito Exterior Mexiquense, donde hay afectaciones viales

Accidente hoy

Una vagoneta de transporte público de Ecatepec chocó con un auto particular en el Circuito Exterior Mexiquense. Foto: N+

COMPARTE:

Hoy, 30 de marzo de 2026, se registró un fuerte accidente en el Circuito Exterior Mexiquense, que provocó la muerte de una mujer. En N+ te compartimos qué pasó en la zona con afectaciones viales. 

En la mañana, una unidad de transporte público de Ecatepec, que transitaba en sentido contrario chocó con un carro particular, el cual quedó destrozado de la parte de adelante, era manejado por una mujer, quien perdió la vida por el fuerte impacto.

Video: Desde el Aire: Accidente Deja Filas Kilométricas de Vehículos en el Circuito Exterior Mexiquense

Al lugar acudieron elementos de emergencias, por lo que en la zona hay afectaciones viales. 

 

En breve más información.

FBPT

AccidentesAccidentes Estado de México
Inicio Estado de México Accidente circuito exterior mexiquense hoy trafico y caos choque muerto