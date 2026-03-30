¿Qué Dijo Sheinbaum Sobre la Mega Marcha de Trabadores de Apps? Protesta Comienza Desde Temprano

Durante la mañanera de hoy, 30 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó la marcha de trabajadores de app, quienes protestan desde temprano este lunes.

En su mensaje, Sheinbaum destacó que la capital del país es un espacio activo en la participación social y aseguró que las autoridades mantienen mecanismos para atender este tipo de inconformidades.

La marcha de trabajadores de aplicaciones forma parte de una jornada de protestas que podría generar afectaciones viales en distintos puntos de la capital. Al respecto, la mandataria aseguró que "la Ciudad de México es muy participativa, está la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México permanentemente trabajando para atender cualquier inconformidad, si hay alguien que quiera manifestarse ese día, en realidad con otras intenciones de hablar mal de México, se va a atender como siempre se ha atendido".

Cabe señalar que previamente en N+ te compartimos cuáles son los sitios afectados y las rutas alternas que puedes usar: Mega Marcha en CDMX Hoy: Alternativas Viales por Protesta de Trabajadores de Apps.

Video: Trabajadores de App Alistan Marcha en CDMX Hoy

Noticia relacionada: Mega Marcha en CDMX HOY: Checa Horario y Ruta de Protestas de Trabajadores de Plataformas.

¿Qué piden los trabajadores de apps?

Los trabajadores inconformes han planteado una serie de exigencias, entre ellas:

Incremento en las tarifas por servicio.

Reducción de comisiones que, aseguran, superan el 25%.

Permiso para operar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Los trabajadores argumentan que las condiciones actuales afectan significativamente sus ingresos, por lo que buscan una mesa de diálogo directa con autoridades y representantes de las plataformas

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