Mega Marcha en CDMX Hoy: Alternativas Viales por Protesta de Trabajadores de Apps

Este lunes, 30 de marzo de 2026, se prevé una mega marcha en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos las alternativas viales por protesta de trabanadores de apps, para que tomes precauciones.

Se trata de integrantes del Movimiento Colectivo de Trabajadores de Plataformas, quienes exigen una mesa de diálogo con la finalidad de exponer sus demandas consistentes en:

La mejora a las tarifas.

Reducción de comisiones, ya que aseguran que se les retira más del 25%.

El derecho a prestar sus servicios en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Recuerda que las autoridades capitalinas esperan dos marchas, seis concentraciones, cinco citas agendadas y cinco eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

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Alternativas vilaes por mega marcha en CDMX

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes del Movimiento Colectivo de Trabajadores de Plataformas se reunirán a las 8:00 horas en el Ángel de la Independencia con dos destinos, estos son:

Destino 1: Oficinas de Uber en México, ubicadas en Hamburgo No. 206, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Destino 2: Distrito Polanco en Perif. Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 137, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

Las alternativas viales son: Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Avenida Insurgentes y Ribera de San Cosme.

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

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