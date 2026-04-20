Circulación Bloqueada en Circuito Mexiquense Hacia Puebla: ¿Qué Pasó en el Km 36 de Ecatepec?

Un choque tipo carambola en el kilómetro 36 del Circuito Exterior Mexiquense, a la altura del municipio de Ecatepec, en las inmediaciones de Puente de Fierro, dejó esta mañana al menos una persona sin vida y varios lesionados.

El percance ocurrió cuando un tráiler embistió a aproximadamente siete vehículos particulares y dos unidades de transporte público. La violencia del impacto generó el cierre total de la vialidad en dirección a Las Américas, antes de la caseta de cobro, mientras los cuerpos de emergencia trasladaban a los heridos.

Video: Choque Múltiple en Circuito Exterior Mexiquense Deja Varios Lesionados.

Operativo de atención en el lugar

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec confirmó el cierre de la vialidad y recomendó a los automovilistas tomar rutas alternas y extremar precauciones.

En el lugar trabajan de manera coordinada la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, el Sistema de Urgencias del Estado de México (SUEM), la Policía Estatal, la Cruz Roja y personal de Conservación de Carretera, quienes brindan atención a la emergencia y apoyo a las personas afectadas.

Las autoridades indicaron que los trabajos de remoción de vehículos y las investigaciones del Ministerio Público podrían prolongarse varias horas, por lo que la afectación vial se mantendrá durante el transcurso del día.

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CT