Accidente en Ecatepec Hoy: Así Quedó Camioneta luego de Caer Varios Metros de Altura
|
N+
-
Protección Civil acudió a la zona para atender el incidente; el conductor perdió el control del vehículo en el Camino Viejo a San Andrés
COMPARTE:
Hoy, 7 de noviembre de 2025, se registró una volcadura de una camioneta en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México (Edomex), desde una altura de más de 20 metros.
El accidente ocurrió sobre el Camino Viejo a San Andrés, en la colonia Buenavista, donde el conductor de una camioneta tipo Ranger, utilizada para transportar materiales de construcción, perdió el control del vehículo, terminó fuera del camino, y se cayó por una pendiente del cerro.
El vehículo quedó destrozado de su parte trasera y atrapado entre árboles.
En breve más información.
FBPT