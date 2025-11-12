Accidente en Naucalpan Hoy: Así Quedó Tráiler por Choque contra Gasolinera

La mañana de hoy, 12 de noviembre de 2025, un tráiler chocó contra una gasolinera en Lomas Verdes, en el municipio de Naucalpan, Estado de México (Edomex).

La unidad quedó destrozada de la parte lateral, y tiró varios cables. Al lugar acudieron elementos de la Policía y bomberos para llevar a cabo las labores para retirar el tráiler; el conductor resultó con algunas lesiones.

Cabe señalar que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encuentra en el lugar para el retiro de los cables y para revisar el poste afectado. Además, se derramó diésel luego del impacto, por lo que policías señalaron que es peligroso pasar por la vialidad debido a que las motocicletas y vehículos podrían derrapar.

En breve más información.

FBPT